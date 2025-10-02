آسمان آمریکا ناامن خواهد شد!

فعالان مدنی از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) هشدار داده‌اند که این تغییر، آسمان آمریکا را به عرصه پرواز گسترده پهپادها بدون هیچ تضمین جدی برای حفظ حریم خصوصی شهروندان تبدیل می‌کند.

شرکت آمریکایی Flock Safety که در حوزه فناوری‌های پلیسی فعالیت دارد، در حال فروش پهپاد‌های خود به بخش خصوصی برای تعقیب سارقان فروشگاه‌هاست. در این طرح، تیم‌های امنیتی می‌توانند از پشت‌بام فروشگاه‌ها پهپاد به پرواز درآورده و مظنونین را تا خودرویشان دنبال کنند. تصاویر زنده نیز مستقیماً به پلیس مخابره می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، این رویکرد با انتقاد شدید فعالان مدنی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند چنین طرحی می‌تواند نظارت دولتی و خصوصی را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش دهد و حجم عظیمی از داده‌های خصوصی شهروندان بدون حکم قضایی جمع‌آوری شود.

هم‌زمان، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) پیش‌نویس قانونی تازه منتشر کرده که شرایط پرواز پهپاد‌ها «فراتر از دید مستقیم» را تسهیل می‌کند. طبق این پیشنهاد، استفاده از پهپاد در حوزه‌هایی، چون تحویل بسته، کشاورزی، نقشه‌برداری هوایی و حتی عملیات پلیسی به‌طور گسترده‌تری مجاز خواهد شد.

فعالان مدنی از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) هشدار داده‌اند که این تغییر، آسمان آمریکا را به عرصه پرواز گسترده پهپاد‌ها بدون هیچ تضمین جدی برای حفظ حریم خصوصی شهروندان تبدیل می‌کند.

عموم مردم می‌توانند تا ۶ اکتبر ۲۰۲۵ نظر خود را درباره این مقررات پیشنهادی ثبت کنند. بر اساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نسخه نهایی این قانون باید تا بهار ۲۰۲۶ منتشر شود.