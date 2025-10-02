عکس:تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ اروپا علیه حمله به ناوگان کمک‌رسانی غزه

تظاهراتی در سراسر شهرهای اروپایی، از جمله استانبول، رم، بارسلونا و میلان، در اعتراض به حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی عازم غزه(کاروان صمود), شکل گرفت.