عکس:تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ اروپا علیه حمله به ناوگان کمکرسانی غزه
تظاهراتی در سراسر شهرهای اروپایی، از جمله استانبول، رم، بارسلونا و میلان، در اعتراض به حمله اسرائیل به ناوگان کمکرسانی عازم غزه(کاروان صمود), شکل گرفت.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل ناوگان کمکرسانی غزه کاروان صمود اروپا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.