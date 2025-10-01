«دست ندادن» پزشکیان با همسر رهبر چین خلاف شرع بود!

در مناظره محمدرضا باهنر و علی شکوری راد، شکوری راد گفت: «دست ندادن پزشکیان با همسر رهبر چین کار خلاف شرعی بود» باهنر در مقابل گفت: «حالا من نمی‌دانم» شکوری‌راد تاکید کرد: «شما هم می‌دانید اما جرات نمی‌کنید بگویید ولی بگویید اگر یک خانم غیر مسلمانی به سمت یک مسلمان دست دراز کرد، آن مسلمان واجب است که دست بدهد. شما این را می‌دانید ولی نمی‌گویید!» او در ادامه می‌گوید امام موسی صدر هم به همین دلیل دست می‌داد! این اظهارنظر شکوری راد در حالی است که نظر غالب مراجع این است که دست دادن با نامحرم تحت هر عنوان حرام است.