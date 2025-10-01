عکس: کوهستان نوبای سودان در تله قحطی و اتحاد متناقض با RSF.

دهه‌ها درگیری با دولت مرکزی، منطقه‌ی کوهستانی نوبا در جنوب کردفان سودان را به سرزمینی از مقاومت و گرسنگی تبدیل کرده است. اما اکنون، با آغاز جنگ داخلی سودان، یک چرخش استراتژیک ناگهانی توسط جنبش محلی (SPLM-N) و اتحاد با نیروهای واکنش سریع (RSF) – گروهی که خود پیش‌تر متهم به آزار ساکنان منطقه بوده – بلاتکلیفی عمیقی را در میان مردم نوبا رقم زده است. در حالی که برخی به این پیمان به چشم مسیری احتمالی برای ثبات نگریسته و امیدوار به پایان یافتن درگیری‌های مداوم هستند، ترس از تشدید پاکسازی‌های قومی و خطر قحطی که سال ۲۰۲۴ بخش‌هایی از منطقه را فرا گرفت، همچنان سایه سنگینی بر سر این جامعه آسیب‌پذیر افکنده است.