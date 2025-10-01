عکس: نتانیاهو در کاخ سفید: ژست صلح در سایه حملات رژیم صهیونیستی

دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ در کاخ سفید و گفت‌وگوی نمایشی او با امیر قطر، در حالی که رژیم صهیونیستی اخیراً پایگاه فرماندهان حماس در خاک قطر را هدف گرفته است، بار دیگر پرسش‌ها درباره صداقت وعده‌های صلح و ژست‌های سیاسی این رژیم را برجسته کرد. این تماس که ظاهراً از روی متن آماده و تحت فشار ترامپ انجام شد، بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی داشت و با عملکرد واقعی رژیم صهیونیستی در تضاد آشکار بود. کارشناسان و ناظران سیاسی تأکید می‌کنند که اکنون بیش از هر زمان دیگری، اتحاد و بیداری کشورهای اسلامی ضروری است و اعمال فشارهای منطقه‌ای و تحریم‌های هدفمند علیه رژیم صهیونیستی می‌تواند ابزار مهمی برای مقابله با سیاست‌های فریبکارانه آن باشد.