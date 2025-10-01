عکس:اوکراین زیر باران موشک و پهپاد
اوکراین در یکی از سنگینترین شبهای جنگ، بار دیگر با صدای انفجار از خواب پرید. در حالی که خیابانها از دود و آتش پوشیده شده و مردم به دنبال جانپناهاند، تصاویر رسمی بیش از هر چیز بر نشستها و گفتوگوهای زلنسکی با رهبران غربی تاکید دارند. او بارها حمایت نظامی و مالی اروپا و آمریکا را اولویت خود معرفی کرده است، اما واقعیت میدان جنگ نشان میدهد نیازهای فوری شهروندان در حاشیه ماندهاند. این تضاد، پرسشهای تازهای درباره نقش و کارآمدی او در مدیریت بحران برانگیخته است.
اکراین جنگ اکراین و روسیه حملات روسیه عکس بین الملل
