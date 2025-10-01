En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۱۷۸۶
بازدید: ۳

عکس: نور و سرور در حرم رضوی به مناسبت ولادت امام عسکری علیه السلام

با فرارسیدن سالروز میلاد امام حسن عسکری علیه‌السلام، فضای حرم مطهر رضوی آکنده از نور و سرور شد. صحن‌ها و رواق‌ها با کتیبه‌های مناسبتی و چراغانی آذین‌بندی شدند و زائران با حضور پرشور خود، حال و هوای جشن ولادت را در این بارگاه ملکوتی رقم زدند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
جشن ولادت امام حسن عسگری حرم رضوی عکس استانها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.