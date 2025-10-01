عکس: نور و سرور در حرم رضوی به مناسبت ولادت امام عسکری علیه السلام
با فرارسیدن سالروز میلاد امام حسن عسکری علیهالسلام، فضای حرم مطهر رضوی آکنده از نور و سرور شد. صحنها و رواقها با کتیبههای مناسبتی و چراغانی آذینبندی شدند و زائران با حضور پرشور خود، حال و هوای جشن ولادت را در این بارگاه ملکوتی رقم زدند.
جشن ولادت امام حسن عسگری حرم رضوی
