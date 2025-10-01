En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولین اقدام انگلیس علیه ایران پس از اجرای اسنپ‌بک

دولت انگلیس در پی اقدام یک‌جانبه و غیرقانونی تروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) در اجرای سازوکار پس‌گشت (اسنپ‌بک)، نام ۱۲۱ فرد و نهاد ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۸۵
| |
689 بازدید
اولین اقدام انگلیس علیه ایران پس از اجرای اسنپ‌بک

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ وزارت دارایی انگلیس امروز (چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب به‌روزرسانی فهرست تحریم‌ها، افراد و نهاد‌های جدیدی به دلیل آنچه «ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران» عنوان شده، مشمول مسدود شدن دارایی‌ها و محدودیت‌های مالی قرار گرفته‌اند. این بیانیه همچنین به بانک‌ها و مؤسسات مالی دستور داده است حساب‌ها و منابع اقتصادی اشخاص نام‌برده را مسدود و هرگونه معامله با آنان را متوقف کنند.

بر اساس این اطلاعیه، در مجموع ۱۲۱ نام جدید به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف می‌شود. در میان این افراد و نهادها، برخی مقامات و کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران، فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرکت‌های وابسته به صنایع دفاعی، مراکز تحقیقاتی و چند بانک ایرانی از جمله بانک سپه دیده می‌شود.

بر اساس جزئیات منتشرشده، فهرست تحریم‌ها شامل سازمان انرژی اتمی ایران و مراکز وابسته در اصفهان، نطنز و کرج، برخی شرکت‌های مالی و کشتیرانی، چند شرکت صنعتی و تحقیقاتی از جمله نوین انرژی و مصباح انرژی و همچنین جمعی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مدیران و کارشناسان مرتبط با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است.

وزارت دارایی انگلیس اعلام کرده است که مؤسسات مالی موظفند دارایی‌های افراد و نهاد‌های نام‌برده را مسدود کرده و هرگونه مبادله یا ارائه خدمات مالی به آنان را گزارش دهند. بر اساس این اطلاعیه، رعایت نکردن این مقررات یا تلاش برای دور زدن آن، می‌تواند پیامد‌های کیفری در پی داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران اقدام یک‌جانبه سه کشور اروپایی در فعال‌سازی سازوکار پس‌گشت (اسنپ‌بک) را مردود و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرده است که تروئیکا با سوءاستفاده از این ابزار در پی فشار سیاسی بر ایران هستند.

ایران بار‌ها تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای کشور صرفاً ماهیتی صلح‌آمیز دارد و استفاده ابزاری از مکانیسم اسنپ‌بک نه تنها غیرقانونی بلکه اقدامی سیاسی و بی‌اثر محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت دارایی انگلیس فهرست تحریم ها بانک ها موسسات سازمان انرژی اتمی ایران
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار ایران به آژانس بین‌المللی اتمی
تهدید مالی واشنگتن علیه قطعنامه تهران
بیانیه انرژی اتمی درپی تحریم دانشمندان هسته‌ای
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aSP
tabnak.ir/005aSP