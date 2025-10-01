En
کد خبر:۱۳۳۱۷۸۰
395 بازدید
نبض خبر

هشدار معاون اسبق اتمی درباره تبعات خروج از NPT

پژمان شیرمردی، معاون اسبق سازمان انرژی اتمی درباره تبعات خروج از ان پی تی هشدار داد: «شاید اگر روز اول نمی‌پذیرفتیم خیلی بهتر از این بود که امروز بخواهیم به راحتی خارج شویم. در بحث ماندن یا عدم ماندن در ان پی تی باید مصالح نظام و کشور را در نظر بگیریم. خروج از ان پی تی الان برای ما سودی ندارد در شرایط فعلی خروج از آن باعث می شود که مجددا جوسازی غربی‌ها علیه ما بیشتر شود. آنها می توانند با جنجال رسانه‌ای و هیاهوی رسانه‌ای قوی که دارند ایران هراسی را تشدید کنند. معتقدم خروج از این پی تی شاید در حال حاضر خیلی آورده برای کشور نداشته باشد و شاید فضای رسانه‌ای منفی را نسبت به کشور در دنیا ایجاد کند.»
