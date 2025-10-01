مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان از درگذشت یک دانش‌آموز مقطع متوسطه اول بر اثر حمله قلبی در حین تشکیل صف صبحگاهی در یکی از مدارس استان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ احسان تقی‌بیگلو مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان، جزئیات درگذشت اسفبار یک دانش‌آموز پسر در حین حضور در مدرسه را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: متأسفانه صبح امروز (چهارشنبه) یک دانش‌آموز پسر که در مقطع متوسطه اول در یکی از مدارس استان مشغول به تحصیل بود، هنگام تشکیل صف صبحگاهی دچار حمله قلبی شد.

تقی‌بیگلو افزود: با حضور به‌موقع عوامل اورژانس در محل، تلاش برای احیای دانش‌آموز صورت گرفت، اما متأسفانه تلاش‌ها نتیجه‌بخش نبود و این دانش‌آموز جان خود را از دست داد.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه تصریح کرد: جزئیات دقیق این حادثه و علت قطعی فوت در زمان حاضر توسط پزشکی قانونی علوم پزشکی در دست بررسی است.

وی تأکید کرد: به‌محض تکمیل شدن تحقیقات و دریافت جزئیات دقیق و رسمی از مراجع ذی‌ربط، اطلاعیه تکمیلی شامل مشخصات بیشتر و جزئیات دقیق‌تر این واقعه تلخ به اطلاع عموم خواهد رسید.