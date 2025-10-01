به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علاءالدین رفیع‌زاده در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت تنها راه ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و روان‌سازی ارائه خدمات به مردم است، اظهار کرد: موضوع کوچک‌سازی، حذف موازی‌کاری‌ها و حذف واحد‌هایی است که بود و نبودشان فرقی ندارد.

وی یادآور شد: مصوبه ساماندهی برخی دستگاه‌های غیرضروری آماده است و مثلاً قرار است هر وزارتخانه، اداره کل استانی داشته باشد و همه زیرمجموعه‌های آن وزارتخانه در همان اداره‌کل تجمیع شوند.

رفیع‌زاده با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها دستگاه‌های موازی زیادی داریم که برایش تدبیر می‌کنیم، ادامه داد: مثلاً واحد‌های آموزشی و پژوهشی متعلق به دستگاه‌ها، کار موازی با دانشگاه‌ها انجام می‌دهند و باید ساماندهی شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعت کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه‌ها، گفت: لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس داده بودیم که دوفوریت آن تصویب نشد و به شکل عادی در دست بررسی است و اگر آن لایحه تصویب شود بر اساس همان عمل می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در زمینه کاهش ساعت کاری، تصریح کرد: سخنان رئیس‌جمهوری در زمینه ساعت کاری ۹ تا ۱۳ مربوط به سبک‌سازی فعالیت‌های دولت است که اگر در مجلس اجازه تصمیم‌گیری به دولت درباره ساعت کاری داده شود، راحت‌تر می‌توانیم تعیین کنیم.

رفیع زاده با تاکید بر اینکه هیچ دولتی به اندازه دولت چهاردهم نسبت به عدالت در استخدام نیرو توجه و جذب نخبگان توجه نداشته است، یادآور شد: گواه این ادعا چند مصوبه و بخشنامه‌ای است که در این دولت ابلاغ شده و شامل دستورالعمل جذب و استخدام نخبگان در ماه‌های گذشته و دستورالعمل جذب عادلانه نیرو است، همچنین مصوبه ضوابط تعیین مدیران حرفه‌ای را ابلاغ کرده‌ایم. دولت و شخص رئیس‌جمهوری توجه ویژه‌ای به عدالت در جذب نیرو‌ها دارد و کار‌ها بر این مبنا پیش می‌روند.