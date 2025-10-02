طرح استیضاح وزیر کار به هیئت رئیسه مجلس رسید و باید دید که میدری می‌تواند نمایندگان مجلس را نسبت به عملکرد خود قانع کند یا خیر.

وزیر کار ماندنی شد یا رفتنی؟ / اعتراض نمایندگان به جابه جایی های مشکوک / روزنه ای جدید به سوی اصلاح حقوق و دستمزد

به تازگی بیش از ۶۵ نماینده مجلس پای طرح استیضاح وزیر کار راه امضا زده‌اند؛ این درحالی است که از حال و هوای مجلس برمی آید که میدری ماندنی نیست و بهارستانی‌ها عزم خود را جزم کرده تا او را برکنار کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نمایندگان مجلس در حالی استیضاح میدری وزیر کار را پیگیری می‌کنند که امضا‌های این استیضاح از ۵۸ امضاءدرزمان شروع استیضاح تا تقدیم آن به هیئت رئیسه ۷ نفر به آن افزوده شده است که نشان‌دهندهٔ گسترش نارضایتی در میان فراکسیون‌های مختلف مجلس است.

حال و هوای مجلس در نزدیکی روزهای استیضاح

شنیده‌ها حاکی است که جو مجلس به نفع استیضاح وزیر است و برخی نمایندگان به تابناک صراحتاً اعلام کرده‌اند که اگر استیضاح به صحن علنی بیاید، قطعاً رأی خواهد آورد و وزیر برکنار خواهد شد، زیرا نمایندگان دل خوشی از عملکرد ایشان ندارند.

گرچه احمد میدری با ۱۹۱ رأی موافق از مجموع ۲۸۸ رأی جمع شده، توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند اما، نارضایتی‌ها در مدت کوتاهی پس از آغاز به کار او شدت گرفته است به طوری که استیضاح میدری پس از تعطیلات مجلس (اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۴) با جدیت بیشتری دنبال و به صورت رسمی توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

وزیر کار موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس می شود؟

به نظرمی رسد در صورت اعلام وصول و بررسی در صحن، با توجه به فضای سنگین انتقادی موجود و تعداد امضاها، احتمال بالایی برای سلب اعتماد نمایندگان از احمد میدری وجود دارد، اما بیشترین انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد احمد میدری عمدتاً روی چالش‌های مدیریتی در زیرمجموعه‌های وزارتخانه و مسائل رفاهی، معیشتی کارگران و بازنشستگان متمرکز است.

انتقادات دیگر بهارستانی‌ها به برخی «جابه‌جایی‌های مشکوک» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برخی نمایندگان این انتصابات را ضعیف یا وابسته به حلقه‌های خاص مدیریتی و یا در راستای رفیق بازی می‌دانند نه شایسته سالاری و تخصص.

ازآنجایی که وزارت کار دارنده بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور مانند شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی)، است بنابراین انتقادات شدیدی در مورد سوءمدیریت مالی، فساد ساختاری و ضعف حکمرانی شرکتی در این مجموعه‌ها مطرح است ؛ البته ناکامی در بهبود وضعیت دستمزدها، امنیت شغلی کارگران و معیشت بازنشستگان و انتقاد فعالان کارگری از وزیر به دلیل رد افزایش دستمزد کارگران در شرایط تورم فزاینده از دیگر دلایل کارت زرد مجلس به میدری است.

به گزارش تابناک، آن طور که از متن نامه نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کار برمی آید به نظر می‌رسد که « ترک‌فعل‌ها و ضعف‌های مدیریتی وزیر رفاه » مهم‌ترین پاشنه آشیل این وزارتخانه شده است ؛ این درحالی است که حتی با وجود سابقه علمی میدری در حوزه رفاه اجتماعی، اما او موفق به تحول مدیریتی و اقتصادی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که متولی اصلی معیشت و رفاه بیش از نیمی از جمعیت کشور است نبود.