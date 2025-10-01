En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۸ ماه خفگی خوزستان زیر دود هورالعظیم

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طولانی شدن روند آلودگی ناشی از آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم و به خطر افتادن سلامت مردم در خوزستان با افزایش سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی، نسبت به بروز خطر «حلبچه» دیگری هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۵۷
| |
3 بازدید

۸ ماه خفگی خوزستان زیر دود هورالعظیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سید محسن موسوی‌زاده اظهار کرد: از اسفند سال گذشته تاکنون شاهد آتش‌سوزی در بخش عراقی هورالعظیم هستیم و در این مدت هیچ اقدام اساسی در حوزه دیپلماسی بین‌المللی برای مدیریت این وضعیت انجام نشده است.

وی افزود: در سطح استان خوزستان نیز تنها شاهد راهکارهای موقتی مانند تعطیلی یا تاخیر در آغاز فعالیت مدارس و ادارات آن هم با اعلام در دقیقه ۹۰ هستیم. تا کی مردم خوزستان باید زیر بار این آلودگی‌ها باشند و از درس و تحصیل و کار عقب بمانند و سلامتی‌شان در خطر باشد؟

موسوی‌زاده با بیان اینکه طولانی شدن این روند آلودگی، سلامت مردم خوزستان را در خطر انداخته است، گفت: اکنون بیماری‌های تنفسی متعددی گریبان‌گیر مردم خوزستان شده است؛ سرطان‌ها زیاد شده‌اند و برخی پزشکان می‌گویند ممکن است خطر «حلبچه» دیگری در راه باشد.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات خوزستان این است که همه تصمیم‌ها را در آخرین لحظه‌ها می‌گیرند در حالی که با توجه به آتش‌سوزی‌های تالاب هورالعظیم در سال‌های گذشته، این وضعیت از سال گذشته قابل پیش‌بینی بود و اگر تمهیدات لازم اندیشیده می‌شد، امسال شاهد چنین وضعیتی نبودیم.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشگیری و همکاری بین سازمان‌ها بهترین راهکار برای مدیریت مشکل است، گفت: اگر این اقدامات برای مدیریت آتش‌سوزی هورالعظیم انجام می‌شد و ادارات و ارگان‌ها همکاری لازم را داشتند؛ امروز، دود آسمان خوزستان را فرا نمی‌گرفت و این همه مشکل برای مردم رخ نمی‌داد.

وی ادامه داد: با توجه اینکه حدود هشت ماه است مردم خوزستان درگیر دود ناشی از آتش‌سوزی هورالعظیم هستند، اقدامات موقتی مانند فعالیت هواپیمای آب‌پاش برای چند روز، مشکل را حل نمی‌کند.

موسوی‌زاده با تاکید بر لزوم آبگیری و مرطوب شدن تالاب برای پیشگیری از آتش‌سوزی تصریح کرد: بنا به گفته مسئولان، رهاسازی آب از سوی ایران موجب می‌شود که کشور عراق دیگر هیچوقت آب به سمت تالاب رهاسازی نکند بنابراین باید رایزنی در این خصوص انجام شود.

وی بیان کرد: از سوی دیگر اگر آب از پشت سد کرخه و سیمره به سوی هورالعظیم رهاسازی شود، در زمان نیاز، آب برای شهروندان نداریم. در این شرایط مذاکره بین ایران و عراق می‌تواند این مشکل را حل کند.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: ما به عنوان نماینده مردم بارها نسبت به این وضعیت تذکر داده‌ایم و انتظار می‌رود با مذاکره با طرف عراقی، آب رهاسازی و این مشکل را رفع شود.

وی افزود: مردم خوزستان از زمان جنگ هشت ساله تاکنون درگیر مشکلات مختلف بوده‌اند و امروز هم این دود علاوه بر گرفتن نفس مردم و بروز مشکلات تنفسی، فعالیت اقتصادی و آموزشی را با خلل مواجه کرده است. بنابراین مطالبه جدی ما از دولت حل این مشکل از طریق مذاکره با عراق تحت نظارت سازمان ملل است. در غیر این صورت، در آینده به دلیل این وضعیت دود آتش‌سوزی هورالعظیم، شاهد مشکلات و تبعات جبران‌ناپذیری برای مردم خوزستان خواهیم بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش سوزی در هورالعظیم حلبچه آبگیری تالاب سیمره مذاکره با عراق
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۹ تالاب ایران دیگر نفس نمی‌کشند + عکس
آب به تالاب بختگان رسید
انتشار دود از ۲۵ هزار هکتار از تالاب هورالعظیم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aRx
tabnak.ir/005aRx