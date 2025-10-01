۸ ماه خفگی خوزستان زیر دود هورالعظیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سید محسن موسویزاده اظهار کرد: از اسفند سال گذشته تاکنون شاهد آتشسوزی در بخش عراقی هورالعظیم هستیم و در این مدت هیچ اقدام اساسی در حوزه دیپلماسی بینالمللی برای مدیریت این وضعیت انجام نشده است.
وی افزود: در سطح استان خوزستان نیز تنها شاهد راهکارهای موقتی مانند تعطیلی یا تاخیر در آغاز فعالیت مدارس و ادارات آن هم با اعلام در دقیقه ۹۰ هستیم. تا کی مردم خوزستان باید زیر بار این آلودگیها باشند و از درس و تحصیل و کار عقب بمانند و سلامتیشان در خطر باشد؟
موسویزاده با بیان اینکه طولانی شدن این روند آلودگی، سلامت مردم خوزستان را در خطر انداخته است، گفت: اکنون بیماریهای تنفسی متعددی گریبانگیر مردم خوزستان شده است؛ سرطانها زیاد شدهاند و برخی پزشکان میگویند ممکن است خطر «حلبچه» دیگری در راه باشد.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات خوزستان این است که همه تصمیمها را در آخرین لحظهها میگیرند در حالی که با توجه به آتشسوزیهای تالاب هورالعظیم در سالهای گذشته، این وضعیت از سال گذشته قابل پیشبینی بود و اگر تمهیدات لازم اندیشیده میشد، امسال شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشگیری و همکاری بین سازمانها بهترین راهکار برای مدیریت مشکل است، گفت: اگر این اقدامات برای مدیریت آتشسوزی هورالعظیم انجام میشد و ادارات و ارگانها همکاری لازم را داشتند؛ امروز، دود آسمان خوزستان را فرا نمیگرفت و این همه مشکل برای مردم رخ نمیداد.
وی ادامه داد: با توجه اینکه حدود هشت ماه است مردم خوزستان درگیر دود ناشی از آتشسوزی هورالعظیم هستند، اقدامات موقتی مانند فعالیت هواپیمای آبپاش برای چند روز، مشکل را حل نمیکند.
موسویزاده با تاکید بر لزوم آبگیری و مرطوب شدن تالاب برای پیشگیری از آتشسوزی تصریح کرد: بنا به گفته مسئولان، رهاسازی آب از سوی ایران موجب میشود که کشور عراق دیگر هیچوقت آب به سمت تالاب رهاسازی نکند بنابراین باید رایزنی در این خصوص انجام شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر اگر آب از پشت سد کرخه و سیمره به سوی هورالعظیم رهاسازی شود، در زمان نیاز، آب برای شهروندان نداریم. در این شرایط مذاکره بین ایران و عراق میتواند این مشکل را حل کند.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: ما به عنوان نماینده مردم بارها نسبت به این وضعیت تذکر دادهایم و انتظار میرود با مذاکره با طرف عراقی، آب رهاسازی و این مشکل را رفع شود.
وی افزود: مردم خوزستان از زمان جنگ هشت ساله تاکنون درگیر مشکلات مختلف بودهاند و امروز هم این دود علاوه بر گرفتن نفس مردم و بروز مشکلات تنفسی، فعالیت اقتصادی و آموزشی را با خلل مواجه کرده است. بنابراین مطالبه جدی ما از دولت حل این مشکل از طریق مذاکره با عراق تحت نظارت سازمان ملل است. در غیر این صورت، در آینده به دلیل این وضعیت دود آتشسوزی هورالعظیم، شاهد مشکلات و تبعات جبرانناپذیری برای مردم خوزستان خواهیم بود.