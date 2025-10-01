En
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم

نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت امروز با پرسش چالش برانگیزی درباره انگیزه‌های فرزندآوری و افزایش جمعیت مواجه و البته از سوی وحید دستجردی و اعضای ستاد پاسخ‌هایی بدان ارائه شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۵۲
| |
1042 بازدید
|
۵

پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم

در نشست خبری ستاد ملی جوانی جمعیت که صبح امروز (۹ مهر ۱۴۰۴) در سالن کوثر نهاد ریاست‌جمهوری با حضور مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد، و اصحاب رسانه برگزار شد، مهدی محمدی کلاسر، دبیر سرویس اجتماعی تابناک، ابهامات و پرسش‌های صریحی درباره سیاست‌های افزایش جمعیت و چالش‌های هرم جمعیتی مطرح کرد.

دبیر اجتماعی تابناک با اشاره به تناقض‌های تاریخی در نگاه به هرم جمعیتی، گفت: «در کتاب‌های جغرافیای دبیرستان، هرم جمعیتی جوان مشکل اساسی معرفی می‌شد، اما امروز که به هرم دیگری رسیده‌ایم، باز هم آن را مایه نگرانی می‌دانند. چرا هر نوع هرمی برای ما مسئله‌ساز است؟ آیا ایراد در جای دیگری نیست؟»

وی با توصیف شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار، افزود: «در کوچه و خیابان‌هایی پر از ترافیک، با وجود خشکسالی، ناترازی انرژی، خاموشی برق، مدیران تغییرناپذیر، برنامه‌های پنج‌ساله با ۲۰ درصد تحقق، و سندی که قرار بود ایران را تا ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه کند و نکرد، چگونه شهروندان را به فرزندآوری مجاب کنیم؟ حال امروز من شهروند بد است، کدام عقل سلیم حاضر است فرزندی بیاورد که هم، زمان حالش خراب باشد و هم آینده‌اش نامعلوم؟»

پرسش دبیر اجتماعی تابناک از از دبیر ستاد ملی جمعیت

دبیر اجتماعی تابناک با مقایسه ایران با ژاپن، تأکید کرد: «۲۸ درصد جمعیت ژاپن سالمند است، اما با ۶ درصد سالمندی در ایران، آن‌ها در شاخص‌ها جلوترند. پس می‌شود سالمندی آینده را هم مدیریت کرد... تا ۴۵ سال آینده هرم ما، تازه به آن‌ها نزدیک می‌شود، در این شرایط افزایش جمعیت، اکنون جز بحران بیشتر نمی‌آورد. ما باید نگران جمعیت فعلی باشیم، نه ۵۰ سال بعد. امروز اگر شرایط بهتر باشد، آینده هم خودبخود ساخته می‌شود. » وی درپایان گفت: لطفا من شهروند را مجاب کنید چرا افزایش جمعیت ضرورت دارد و چه انگیزه‌ای در این راستا ایجاد کرده‌اید؟

تعداد بازدید : 158
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

این پرسش‌ها در حالی مطرح شد که نشست بر موضوعاتی مانند کارت امید مادر و جایزه جوانی جمعیت تمرکز داشت و دستجردی و همکارانش به آن پاسخ دادند، که جزئیات آن در ویدئوی منتشرشده تابناک موجود است. 

استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۵
حسين
|
Sweden
|
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
9
پاسخ
جلسه ي كاري هست يا جلسه ي ميوه خوران؟
آریا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
6
پاسخ
فقط شعار
ناشناس
|
Denmark
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
1
13
پاسخ
بسیار پرسش درست و دقیقی است.
ایران فقط ظرفیت یک سوم جمعیت فعلی یعنی سی میلیون نفر را دارند و بقیه اضافی هستند.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
11
پاسخ
اگر واقعا می خواهید جمعیت زیاد شود اصلا نیاز به کارت امید مادر و جایزه جوانی جمعیت نیست فقط کافیست برای این سوالات این خبرنگار جواب داشته باشید راه حل داشته باشید.
ناشناس
|
Sweden
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
8
پاسخ
عقل سلیم حکم می کند شما برای حل یک معضل باید سراغ ریشه های آن بروید ببینید ایراد کار کجاست دلیل و علتش چیست بعد راهکار براساس آن بیابید و راه حل پیاده سازی کنید.
آیا اینکه جوانان ازدواج نمی کنند بچه دار نمی شوند دلیلش این است کارت امید مادر نداشتند و جایزه جوانی جمعیت نبوده!؟
هععععی!
