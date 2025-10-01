پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم

در نشست خبری ستاد ملی جوانی جمعیت که صبح امروز (۹ مهر ۱۴۰۴) در سالن کوثر نهاد ریاستجمهوری با حضور مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد، و اصحاب رسانه برگزار شد، مهدی محمدی کلاسر، دبیر سرویس اجتماعی تابناک، ابهامات و پرسشهای صریحی درباره سیاستهای افزایش جمعیت و چالشهای هرم جمعیتی مطرح کرد.
دبیر اجتماعی تابناک با اشاره به تناقضهای تاریخی در نگاه به هرم جمعیتی، گفت: «در کتابهای جغرافیای دبیرستان، هرم جمعیتی جوان مشکل اساسی معرفی میشد، اما امروز که به هرم دیگری رسیدهایم، باز هم آن را مایه نگرانی میدانند. چرا هر نوع هرمی برای ما مسئلهساز است؟ آیا ایراد در جای دیگری نیست؟»
وی با توصیف شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار، افزود: «در کوچه و خیابانهایی پر از ترافیک، با وجود خشکسالی، ناترازی انرژی، خاموشی برق، مدیران تغییرناپذیر، برنامههای پنجساله با ۲۰ درصد تحقق، و سندی که قرار بود ایران را تا ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه کند و نکرد، چگونه شهروندان را به فرزندآوری مجاب کنیم؟ حال امروز من شهروند بد است، کدام عقل سلیم حاضر است فرزندی بیاورد که هم، زمان حالش خراب باشد و هم آیندهاش نامعلوم؟»
دبیر اجتماعی تابناک با مقایسه ایران با ژاپن، تأکید کرد: «۲۸ درصد جمعیت ژاپن سالمند است، اما با ۶ درصد سالمندی در ایران، آنها در شاخصها جلوترند. پس میشود سالمندی آینده را هم مدیریت کرد... تا ۴۵ سال آینده هرم ما، تازه به آنها نزدیک میشود، در این شرایط افزایش جمعیت، اکنون جز بحران بیشتر نمیآورد. ما باید نگران جمعیت فعلی باشیم، نه ۵۰ سال بعد. امروز اگر شرایط بهتر باشد، آینده هم خودبخود ساخته میشود. » وی درپایان گفت: لطفا من شهروند را مجاب کنید چرا افزایش جمعیت ضرورت دارد و چه انگیزهای در این راستا ایجاد کردهاید؟
این پرسشها در حالی مطرح شد که نشست بر موضوعاتی مانند کارت امید مادر و جایزه جوانی جمعیت تمرکز داشت و دستجردی و همکارانش به آن پاسخ دادند، که جزئیات آن در ویدئوی منتشرشده تابناک موجود است.