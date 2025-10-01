En
تقاضای جهانی برای ربات‌های صنعتی طی ده سال دو برابر شد

گزارش World Robotics 2025 نشان می‌دهد که تعداد ربات‌های صنعتی نصب‌شده در کارخانه‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۵۴۲٬۰۷۶ عدد رسیده که بیش از دو برابر مقدار آن در سال ۲۰۱۴ است.
تقاضای جهانی برای ربات‌های صنعتی طی ده سال دو برابر شد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، این رشد فوق‌العاده عمدتاً به دلیل افزایش اتوماسیون در آسیا بوده؛ این منطقه حدود ۷۴٪ از نصب‌های جدید ربات‌ها را در سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده است.

تعداد کل ربات‌های صنعتی فعال در سراسر جهان نیز در همین دوره به ۴٬۶۶۴٬۰۰۰ دستگاه رسیده که نسبت به سال قبل افزایشی ۹٪ داشته است. 

کارخانه‌ها با استفاده از ربات‌ها، حسگرها و فناوری بینایی ماشینی در تلاش‌اند کیفیت تولید را بالا ببرند، خطا را کاهش دهند و بهره‌وری را بهبود ببخشند. همچنین استفاده از هوش مصنوعی برای نگهداری پیش‌بینانه (predictive maintenance) کمک کرده تا زمان‌های توقف خط تولید کاهش یابند و هزینه‌ها پایین‌تر بیایند.

روباتها در ایران به شددت تنبل و از زیر کار دربرو هستند
آفرین حالا این شد یه خبر ، چیه فوتبال و چرت و پرت.
