En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شوخی مرگبار با اسلحه شکاری در زنجان

سرهنگ ابراهیم آقاجانلو گفت: پس از تماس دریافت شده از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره وقوع تیراندازی در منطقه اسلام‌آباد زنجان، یک تیم حرفه‌ای شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، بازپرس ویژه قتل و گروه بررسی صحنه جرم فوراً به محل حادثه اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۳۴
| |
487 بازدید
شوخی مرگبار با اسلحه شکاری در زنجان

سرهنگ ابراهیم آقاجانلو، سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان، روز چهارشنبه خبر غم‌انگیزی را تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، وی گفت: پس از تماس دریافت شده از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره وقوع تیراندازی در منطقه اسلام‌آباد زنجان، یک تیم حرفه‌ای شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، بازپرس ویژه قتل و گروه بررسی صحنه جرم فوراً به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ آقاجانلو توضیح داد که پس از بررسی دقیق صحنه جرم مشخص شد که یک مرد ۲۰ ساله هنگام شوخی با اسلحه شکاری، به صورت ناگهانی اقدام به شلیک کرده است. این شلیک باعث مرگ مرد ۴۳ ساله شد و در این حادثه همچنین یک فرد دیگر نیز دچار جراحت شده است. فرد مجروح به کمک نیرو‌های امدادی به بیمارستان منتقل شد.

اقدامات قانونی در پی حادثه

سرپرست پلیس آگاهی زنجان افزود: پس از انجام هماهنگی‌های قضایی، متهم به عنوان عامل این حادثه تلخ بازداشت شد. طبق تصمیم مرجع قضایی، او با صدور قرار قانونی راهی زندان شد تا مراحل قانونی پرونده پیگیری شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسلحه شکاری شلیک جراحت شوخی مرگبار
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درگیری خانوادگی به فاجعه‌ای خونین ختم شد
جنایت در باغ آلو: پدر در برابر چشمان فرزندانش کشته شد
شلیک مرگبار به راننده به خاطر بوق زدن پشت چراغ قرمز
لحظات شلیک یک شهروند به زورگیرها
شایعه پشت شایعه برای ملتهب سازی فضای کشور!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۰ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۳ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aRa
tabnak.ir/005aRa