شوخی مرگبار با اسلحه شکاری در زنجان

سرهنگ ابراهیم آقاجانلو، سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان، روز چهارشنبه خبر غم‌انگیزی را تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، وی گفت: پس از تماس دریافت شده از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره وقوع تیراندازی در منطقه اسلام‌آباد زنجان، یک تیم حرفه‌ای شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، بازپرس ویژه قتل و گروه بررسی صحنه جرم فوراً به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ آقاجانلو توضیح داد که پس از بررسی دقیق صحنه جرم مشخص شد که یک مرد ۲۰ ساله هنگام شوخی با اسلحه شکاری، به صورت ناگهانی اقدام به شلیک کرده است. این شلیک باعث مرگ مرد ۴۳ ساله شد و در این حادثه همچنین یک فرد دیگر نیز دچار جراحت شده است. فرد مجروح به کمک نیرو‌های امدادی به بیمارستان منتقل شد.

اقدامات قانونی در پی حادثه

سرپرست پلیس آگاهی زنجان افزود: پس از انجام هماهنگی‌های قضایی، متهم به عنوان عامل این حادثه تلخ بازداشت شد. طبق تصمیم مرجع قضایی، او با صدور قرار قانونی راهی زندان شد تا مراحل قانونی پرونده پیگیری شوند.