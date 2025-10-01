عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با گرانی‌های اخیر در کالا‌های اساسی از جمله مرغ، گوشت، روغن و ... توضیحاتی ارائه کرد و گفت: وزیر عنوان می‌کند که ما این قیمت‌های بالا را نداریم.

رحمدل بامری؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، روغن برنج و ... اظهار کرد: تامین کالاهای اساسی و کنترل قیمت ها و دسترسی مردم به این کالاها از وظایف حاکمیت است. قطعا در این زمینه در طول سالیان متمادی روش های اجرایی درست یا بعضا غلط اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه نتوانسته ایم در بحث افزایش قیمت ها و دسترسی مردم به کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج، مرغ و ... به درستی عمل کنیم، افزود: اگر در حوزه داخل به کشاورز و برنجکارهایمان در شمال و مناطق دیگر کشور هم برای حمایت و هدایت و هم قیمت تضمینی و خرید اطمینان بدهیم کشاورزان قطعا تولید را در سطحی بالا می برند که بخش عظیمی از نیازهای جامعه را تامین کنند. اگر این اتفاق رخ بدهد شرایط پایدار ایجاد می شود و دیگر واردکننده محض نخواهیم بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اگر به برنجکار و کشاورز اطمینان ندهیم و از آن طرف همم کنترل بازار را در اختیار نداشته باشیم، کالاهای اساسی با قیمت های گزاف وارد کشور می شوند و با قیمت های بالا به دست مصرف کننده می رسند.

بامری تاکید کرد: تقویت بعد نظارتی و بعد رقابتی در بحث کالاهای اساسی ضرورت دارد. متاسفانه واردات برخی از کالاها توسط یک سری افراد خاص صورت می گیرد که این امر منجر به فساد می شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه در بحث نهاده های دامی در حوزه مرغ و مجموعه های دیگر وابسته هستیم، گفت: اگر بتوانیم با شرایطی که در کشور داریم هم تولید کنیم و هم فراوری و فناوری در بحث کالاها را فراهم کنیم وابستگی ما به محصولات مرتبط به حوزه خوراک دام، مرغ و طیور از خارج از کشور رفع خواهد شد. ما باید مرغداری ها به منظور بحث پایداری و تامین کالا و کنترل قیمت و دسترسی به مردم به آن توسعه بدهیم.

وی ادامه داد: در بحث روغن هم همین موضوع مطرح است؛ اگر دانه های روغنی که با این ظرفیتی که در کشاورزی در کشور داریم آن را به عنوان الگو مطرح کنیم و وزارت جهاد کشاورزی نیز از آن حمایت های لازم را صورت بدهد، در این بخش پایدار خواهیم بود. اما متاسفانه کشاورز را حمایت نمی کنیم و برنامه جامعی نیز نداریم و در نتیجه واردکننده محض کالاهای اساسی خواهیم شد و متعاقبا فضای انحصاری در کشور شکل می گیرد و شاهدیم که مثلا در بحث نهاده ها واردات آن به صورتی شکل می گیرد که با قیمتهای گزاف محصولات به دست مردم می رسد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در این کمیسیون جلسات متعددی برگزار کرده ایم تا بتوانیم در هر دو بعد عمل کنیم؛ هم از داشته های خودمان و توسعه بخش کشاورزی در این حوزه و هم در حوزه وارداتی بحث نظارتی اعمال بشود و کالا به قیمت واقعی به دست مردم برسد و مردم از شرایط رقابتی استفاده کنند.

بامری در ارتباط با موضوع تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در بحث نهاده های دامی تصریح کرد: این موضوع هم در کمیسیون کشاورزی و هم در صحن مجلس تصویب شد. روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی در محل کمیسیون حاضر شد و سوالات مختلفی از سوی اعضای کمیسیون مطرح و وزیر به آنها پاسخ داد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص دلایل گرانی ها سوالاتی را مطرح کردیم اما وزارت جهاد کشاورزی برخی از سوالات را نمی پذیرد و عنوان می کنند که ما این قیمت های بالا را نداریم.

وی تصریح کرد: این نشان می دهد که گزارش های خلاف واقع به مدیران وزارت جهاد کشاورزی بابت قیمت ها به آنها ارائه می شود. اینها مشکلات درون سازمانی و ناکارآمدی مدیریتی است.

بامری ادامه داد: ما اگر می خواهیم ناترازی ها را از بین ببریم چه در حوزه کشاورزی، انرژی و ... باید ناترازی مدیریتی را رفع کنیم. اگر ناترازی مدیریتی را از بین ببریم، مدیریت کارآمد ایجاد می شود. باید برنامه، درد و درک داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.