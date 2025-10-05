فیلم شهر خاموش به کارگردانی و نویسندگی احمد بهرامی محصول سال 1402 است. زنی به نام بمانی به جرم قتل شوهرش 10 سال را در زندان سپری کرده است. او که به طور موقت آزاد شده، پس از اینکه متوجه می‌شود فرزندش را به خانواده شوهرش داده‌اند، بلافاصله برای پیدا کردن پسرش به کارگاه اسقاط ماشینی که ابی، برادر شوهرش در آنجا کار می‌کند، می‌رود اما او ادعا می‌کند که از سرنوشت پسرش اطلاعی ندارد. باران ‌کوثری، علی ‌باقری، بابک ‌کریمی، بهزاد ‌دورانی، محسن ‌مهری ‌دروی، کریم شراهی و حبیب شراهی در این فیلم مقابل دوربین مسعود امینی‌تیرانی بازی کردند. فواد قهرمانی موسیقی متن این فیلم را ساخت و مصطفی وزیری این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.