این غذاها را در ظروف پلاستیکی نگهداری نکنید

به گزارش تابناک؛ ظروف پلاستیکی در اکثر آشپزخانهها برای نگهداری باقیمانده غذاها در یخچال مورد استفاده قرار میگیرند. آنها سبک هستند و به راحتی روی هم چیده میشوند، اما همیشه سالم نیستند. برخی از مواد تشکیل دهنده غذا میتوانند با پلاستیک واکنش نشان دهند، مواد شیمیایی را جذب کنند یا سریعتر از حد انتظار فاسد شوند.
تحقیقات بنیاد ملی بهداشت آمریکا (NSF) نشان میدهد که غذاهای اسیدی یا چرب میتوانند مقادیر بسیار کمی از ترکیبات مضر را هنگام نگهداری طولانی مدت در پلاستیک آزاد کنند.
دانستن اینکه کدام غذاها را نباید در ظروف پلاستیکی نگهداری کرد، میتواند شما را از هدر رفتن غذا، طعمهای بد و خطرات احتمالی سلامتی نجات دهد. غذاهای داغ مانده، گوشت خام، میوههای اسیدی، غذاهای چرب و مواد تخمیر شده به ویژه مشکلساز هستند. استفاده از ظرف نامناسب میتواند ماندگاری را کاهش دهد و بر طعم و ایمنی تأثیر بگذارد.
در این مطلب، ۵ غذایی را که نباید در ظروف پلاستیکی نگهداری شوند، پوشش خواهیم داد، توضیح خواهیم داد که چرا پلاستیک برای آنها مشکلساز است و جایگزینهای ذخیرهسازی ایمنتری ارائه خواهیم داد.
باقی ماندههای غذاهای داغ
قرار دادن غذای گرم مستقیما در ظروف پلاستیکی میتواند باعث تاب برداشتن پلاستیک و تسریع در نشت مواد شیمیایی شود. بخار محبوس شده همچنین رشد باکتریها را افزایش میدهد. قبل از انتقال غذاهای گرم به ظروف شیشهای یا استیل ضد زنگ، اجازه دهید کمی خنک شوند. این مرحله ساده طعم غذا را حفظ کرده و از خطرات احتمالی سلامتی جلوگیری میکند.
گوشت و غذاهای دریایی خام
گوشت، مرغ و غذاهای دریایی خام به طور طبیعی حامل باکتری هستند. ظروف پلاستیکی میتوانند رطوبت را به دام بیندازند و خطر آلودگی را در یخچال افزایش دهند. بهتر است پروتئینهای خام را در ظروف شیشهای یا در بستهبندی اصلی خود که روی سینی قرار داده شدهاند، نگهداری کنید تا جلوی هرگونه چکه یا تراوش خونابه را بگیرد.
میوهها و سبزیجات اسیدی
گوجه فرنگی، مرکبات و انواع توتها اسیدی هستند و میتوانند با پلاستیک واکنش نشان داده، طعم را تغییر دهند و به طور بالقوه مواد شیمیایی آزاد کنند. این غذاها را در ظروف شیشهای یا سرامیکی در دار یا در کیسههاییی که هوا به آن راه دارد نگهداری کنید تا تازگی و سلامت آنها حفظ شود.
غذاهای چرب یا روغنی
پنیر، کره، کره بادام زمینی و سسهای چرب میتوانند به مرور زمان مواد شیمیایی را از پلاستیک جذب کنند. غذاهای چرب همچنین به سطوح پلاستیکی میچسبند و تمیز کردن آنها را دشوارتر میکنند. ظروف شیشهای گزینه ایمنتری هستند، زیرا با روغنها واکنش نمیدهند و به راحتی ضدعفونی میشوند.
غذاهای تخمیر شده یا گازدار
کیمچی، ترشی و نوشیدنیهای گازدار گازهایی تولید میکنند که میتوانند در داخل ظرف پلاستیکی دربسته فشار ایجاد کنند و باعث نشت یا تاب برداشتن شوند. برای نگهداری ایمن این مواد، از شیشهها یا ظروف سرامیکی که مخصوص تخمیر طراحی شدهاند، استفاده کنید.
جایگزینهای سلامتتر برای نگهداری
استفاده از ظروف شیشهای، استیل ضد زنگ یا سرامیکی از نشت مواد شیمیایی جلوگیری میکند و غذا را برای مدت طولانیتری تازه نگه میدارد. درها و پوششهای سیلیکونی نیز میتوانند گزینهای انعطافپذیر و ایمن برای نگهداری کوتاهمدت باشند. همیشه قبل از دربسته کردن، اجازه دهید غذاهای گرم کمی خنک شوند و از گذاشتن غذاهای اسیدی یا روغنی در پلاستیک برای مدت طولانی خودداری کنید.