لحظات تست موشک هایپرسونیک جدید چین

پکن آزمایش یک موشک مافوق صوت را انجام داده است که از سایت آزمایشی اوژای تا برد تخمینی 2000 کیلومتر با سرعت حدود 5 ماخ پرتاب شده است. نوع موشک تأیید نشده است، اما تحلیلگران می‌گویند که ممکن است دانگ‌فنگ-27 (DF-27) باشد - یک سیستم زمینی کمتر مطالعه‌شده که گمان می‌رود قادر به حمله به تمام پایگاه‌های اصلی ایالات متحده در سراسر آسیا و اقیانوسیه باشد. در صورت صحت، DF-27 جهشی قابل توجه در زرادخانه موشکی چین خواهد بود. طراحی یک وسیله نقلیه گلاید مافوق صوت (HGV) ردیابی و رهگیری آن نسبت به موشک‌های بالستیک معمولی دشوارتر است و ظرفیت بالقوه حمل بار هسته‌ای یا متعارف را دارد.