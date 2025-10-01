En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 24
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۱۶۴۰
کد خبر:۱۳۳۱۶۴۰
299 بازدید
جنگ افزار

لحظات تست موشک هایپرسونیک جدید چین

پکن آزمایش یک موشک مافوق صوت را انجام داده است که از سایت آزمایشی اوژای تا برد تخمینی 2000 کیلومتر با سرعت حدود 5 ماخ پرتاب شده است. نوع موشک تأیید نشده است، اما تحلیلگران می‌گویند که ممکن است دانگ‌فنگ-27 (DF-27) باشد - یک سیستم زمینی کمتر مطالعه‌شده که گمان می‌رود قادر به حمله به تمام پایگاه‌های اصلی ایالات متحده در سراسر آسیا و اقیانوسیه باشد. در صورت صحت، DF-27 جهشی قابل توجه در زرادخانه موشکی چین خواهد بود. طراحی یک وسیله نقلیه گلاید مافوق صوت (HGV) ردیابی و رهگیری آن نسبت به موشک‌های بالستیک معمولی دشوارتر است و ظرفیت بالقوه حمل بار هسته‌ای یا متعارف را دارد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
جنگ افزار تکنولوژی نظامی ویدیو دانگ فنگ-27 فیلم دانگ فنگ موشک هایپرسونیک
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟