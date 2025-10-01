En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 416
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۱۶۳۵
کد خبر:۱۳۳۱۶۳۵
907 بازدید
نبض خبر

سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان، پس از شرکت در اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد در نیویورک، با پرواز مستقیم ایرباس A۳۴۰-۳۰۰ آشیانه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. این پرواز حدود ۱۲ ساعت به طول انجامید‌. ایرباس A۳۴۰-۳۰۰ مذکور که بیش از ۲۶ سال سن دارد، از سال ۱۳۹۶ در ناوگان آشیانه جمهوری اسلامی به خدمت گرفته شد. پیش از آن، برای پروازهای نیویورک، از هواپیماهای مختلفی چون ایرباس A۳۴۰ هواپیمایی آسمان، بوئینگ ۷۴۷SP هما و در برخی موارد بوئینگ ۷۰۷ تشریفاتی استفاده می‌شد. لحظه فرود نرم و تماشایی این هواپیما که از سوی خلبان‌ها مورد تحسین قرار گرفته را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر خلبان ایرانی هواپیمای ریاست جمهوری ویدیو فرود هواپیما
اخبار مرتبط
لحظه ترسناک فرود وحشتناک هواپیما در سنندج
لحظه فرود هواپیما در فرودگاه مهرآباد از دید خلبان
مهارت تماشایی خلبان در فرود جانبی با باد شدید
فرود استادانه بوئینگ 747 ارتش در مهرآباد
لحظات ترسناک هواپیمای بوئینگ در طوفان تهران
مهارت دیدنی خلبان در هوای برفی تبریز
فرود خطرناک هواپیمای ایران ایر در هوای طوفانی لندن
لحظه فرود در فرودگاه مهرآباد از نمای کاکپیت
تصاویر آمریکایی‌ها از مهارت خلبان هواپیمای پزشکیان
لحظه فرود استادانه خلبان هواپیمای پزشکیان و تحسین آمریکایی‌ها
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟