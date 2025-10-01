سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان، پس از شرکت در اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد در نیویورک، با پرواز مستقیم ایرباس A۳۴۰-۳۰۰ آشیانه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. این پرواز حدود ۱۲ ساعت به طول انجامید‌. ایرباس A۳۴۰-۳۰۰ مذکور که بیش از ۲۶ سال سن دارد، از سال ۱۳۹۶ در ناوگان آشیانه جمهوری اسلامی به خدمت گرفته شد. پیش از آن، برای پروازهای نیویورک، از هواپیماهای مختلفی چون ایرباس A۳۴۰ هواپیمایی آسمان، بوئینگ ۷۴۷SP هما و در برخی موارد بوئینگ ۷۰۷ تشریفاتی استفاده می‌شد. لحظه فرود نرم و تماشایی این هواپیما که از سوی خلبان‌ها مورد تحسین قرار گرفته را می‌بینید.