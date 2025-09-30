En
خواننده مشهور ترک در آستانه مهاجرت به ایران

اوزجان دنیز، خواننده و بازیگر مشهور ترک که همسرش ایرانی است، در تازه‌ترین کنسرت خود با حالتی غمگین از هوادارانش خداحافظی کرد و گفت که دیگر روی صحنه دیده نخواهد شد.
خواننده مشهور ترک در آستانه مهاجرت به ایران

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها، اوزجان دنیز، خواننده و بازیگر مشهور ترک که همسرش ایرانی است، در تازه‌ترین کنسرت خود با حالتی غمگین از هوادارانش خداحافظی کرد و گفت که دیگر روی صحنه دیده نخواهد شد. این خداحافظی، گمانه‌زنی‌ها درباره مهاجرت احتمالی او به ایران را تقویت کرده است.

گفته می‌شود اوزجان دنیز اخیراً با برادرش دچار اختلافات مالی و ملکی شده و حتی علیه او شکایت کرده است. برخی منابع مدعی شده‌اند که برادرش حتی با اسلحه به خانه اوزجان حمله کرده است. علاوه بر این، همسر او، سمر، نیز مشکلاتی با خانواده اوزجان داشته و پیش‌تر از خشونت و ضرب و شتم توسط مادرشوهر و خواهرش خبر داده بود.

به دنبال این فشارها، اوزجان دنیز به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد و حالا شایعات حاکی از آن است که پس از این فشارهای خانوادگی، احتمالاً قصد مهاجرت به ایران را دارد.

تصویری از  لحظه خداحافظی اوزجان دنیز در کنسرتش را مشاهده کنید: 

اوزجان دنیز خواننده ترکیه ای ایران همسر ایرانی
