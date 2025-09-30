عکس: رژیم صهیونیستی با پخش هوایی اعلامیه به ساکنان شمال غزه دستور تخلیه داد.

رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از عملیات زمینی خود در بخش شمالی نوار غزه، با پخش اعلامیه‌هایی از هوا در شهر غزه، به غیرنظامیان هشدار داد که به جنوب نوار غزه بروند.