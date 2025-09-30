En
کد خبر: ۱۳۳۱۵۸۲
بازدید: ۳

عکس: لحظه‌های ماندگار تاریخ

این مجموعه تصاویر، پنجره‌ای است به مهم‌ترین لحظات تاریخ معاصر؛ از بحران‌ها و جنگ‌ها گرفته تا جشن‌ها و دستاوردهای بشری. هر قاب، نه تنها لحظه‌ای را ثبت کرده، بلکه داستانی از امید، مقاومت و تغییر در جهان روایت می‌کند. این عکس‌ها ما را به سفری بصری می‌برند که هم تلخی‌ها و هم شیرینی‌های دهه‌های گذشته را به یادمان می‌آورد و نشان می‌دهد چگونه لحظات کوتاه می‌توانند تاریخ را شکل دهند.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
