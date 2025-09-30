به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رهبران نظامی ارتش ایالات متحده از جمله ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش نسبت به راهبرد دفاعی آینده دولت دونالد ترامپ ابراز نگرانی کردهاند؛ وضعیتی که شکاف میان رهبری سیاسی و نظامی پنتاگون را آشکار میکند. این وضعیت به ویژه پس از فراخوان غیرمعمول مقامات ارشد نظامی آمریکا از سوی پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده برای حضور در یک پایگاه نظامی در ویرجینیا تشدید شده است.
براساس این گزارش، انتقادها از استراتژی نظامی ایالات متحده در حالی مطرح میشود که هگست در حال بازتنظیم اولویتهای نظامی ایالات متحده با تمرکز بر تهدیدهای داخلی، محدود کردن رقابت ایالات متحده با چین و کمرنگ کردن نقش آن در اروپا و آفریقا است.
در جلسه غیرمعمول مقامات عالی رتبه ارتش ایالات متحده که قرار است امروز سهشنبه در ویرجینیا برگزار شود، ترامپ نیز حضور خواهد داشت و گفته میشود هگست در آن از استانداردهای نظامی و اخلاق جنگ سخن بگوید. همزمان شنیدهها حاکی از بیم و نگرانی رهبران یونیفرمپوش از اخراجهای دستهجمعی یا سازماندهی مجدد شدید ساختار فرماندهی رزمی و سلسله مراتب نظامی است.
در این میان بحث بر سر «راهبرد دفاع ملی» (NDS)، سند اصلی که نحوه تخصیص منابع و موقعیت نیروهای آمریکایی در سراسر جهان را تعیین میکند، جدیدترین چالش مقامات ارشد نظامی است که باید با رویکرد نامتعارف دولت ترامپ نسبت به نیروهای مسلح کنار بیایند.
به گفته چند منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، احساس ناامیدی فزایندهای نسبت به طرح جدید هگست وجود دارد چراکه طرح کنونی با توجه به رویکرد بسیار شخصی و گاها متناقض ترامپ در سیاست خارجی، کوتهبینانه و احتمالا نامربوط به نظر میرسد.
از سوی دیگر، شان پارنل سخنگوی پنتاگون، ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد محتوای این سند محرمانه، در بیانیهای گفت: «وزیر هگست ماموریت تدوین استراتژی دفاع ملی را که بر پیشبرد دستورکار رئیس جمهور ترامپ، یعنی اول آمریکا و صلح از طریق قدرت، متمرکز است، در اولویت قرار داده است».
به گفته برخی منابع آگاه، این طرح که از طریق منصوبان سیاسی ترامپ در دفتر سیاستگذاری پنتاگون تدوین شده با تردید رهبران نظامی در مورد اولویتهای وزارت جنگ مبنی بر واکنش به بحرانهای سرتاسر جهان روبهرو شده است.
به گفته دو منبع آگاه به این موضوع، ژنرال کین نگرانیهای خود را در نشستهای هفتههای اخیر با رهبران ارشد پنتاگون در میان گذاشته است.
یکی از این دو نفر با اشاره به اینکه البریج کولبی رئیس سیاستگذاری پنتاگون نیز در این بحثها حضور داشته، گفت: «کین در گفتوگو با هگست بازخورد بسیار صریحی ارائه داد و گفت من نمیدانم که آیا هگست اصلا اهمیت «استراتژی دفاع ملی» را درک میکند یا خیر».
منبع دیگر نیز افزود: کین تلاش کرد تا استراتژی دفاع ملی بر آمادهسازی ارتش برای بازدارندگی و در صورت لزوم، شکست چین در جنگ احتمالی متمرکز بماند.
خروج نیروهای نظامی آمریکا از اروپا
به نوشته واشنگتن پست، هگست و مقامات سیاسی او اعلام کردهاند که پنتاگون برخی از نیروها را از اروپا خارج خواهد کرد و فرماندهیها را به گونهای ادغام میکند که سبب نگرانی برخی متحدان واشنگتن میشود، به ویژه در بحبوحه جنگ روسیه با اوکراین و حملات مکرر اخیر آن به حریم ناتو.
نویسنده این گزارش میافزاید: راهبرد پنتاگون از سالها پیش بر این ایده بنا نهاده شده بود که بهترین استراتژی دفاع ایالات متحده، ایجاد و حفظ اتحادهای نظامی قوی در خارج از کشور است.
اما حالا هگست به همراه سایر افراد نزدیک به خود که راهبرد جدید را تدوین کرده و در مرحله نهایی قرار دادهاند، با انتقاد از رویکرد پیشین میگویند این وضعیت ایالات متحده را به جای تامین منافع داخلی، درگیر جنگهای پرهزینه خارجی کرده است.
عدم تمرکز لازم استراتژی دفاع ملی بر تهدید چین
براساس اعلام پنج منبع آگاه، اگرچه بخشهای قابل توجهی از راهبرد جدید دفاع ملی همچنان بر تهدید چین متمرکز است، اما این بخشها عمدتا بر تهدید حمله به تایوان متمرکز شده، نه رقابت جهانی با بزرگترین دشمن ایالات متحده.
کولبی مدتهاست که هشدار میدهد ارتش ایالات متحده برای خطر تهاجم چین آماده نیست و از واشنگتن خواسته است تا توجه و منابع خود را به سمت این تهدید معطوف کند.
در این سند موقت همچنین به استراتژی جدید بر استفاده از پرسنل نظامی در نقشی قاطعانهتر در داخل و خارج از کشور اشاره شده است. طبق این سند، هگست به پنتاگون دستور داده تا تلاشها برای بستن مرزهای آمریکا، دفع اشکال گوناگون تهاجم از جمله مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و انسان و سایر جرائم و اخراج مهاجران غیرقانونی را با هماهنگی وزارت امنیت داخلی در اولویت قرار دهد».