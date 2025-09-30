عکس: تقویت امید در روستاهای محروم با همت دانشجویان جهادگر

با حضور ۱۰۰ دانشجو در قالب ۷ گروه در عرصه های فرهنگی، آموزشی، شاداب سازی مدارس، عمرانی، آبخیز تا جالیز، کمک به تقویت چاه آب کشاورزی و نمایش عروسکی برای کودکان در روستاهای کم برخوردار شهرستان فاروج خراسان شمالی برگزار می شود.