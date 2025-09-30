En
نبض خبر

از نوجوانان‌های بالاشهر و مرکز شهر سرقت می‌کردم چون...

سارق موبایل گفت: «همسن و سال هایمان راحت می ترسند و نیاز به زور گفتن و زورگیری و این ها نبود. یک موتور از یکی از رفقا قرض کرده بودیم، با همان می رفتیم شب سمت میرداماد، قلهک، ونک. بیشتر مناطق مرکز رو به بالا می رفتیم. این سارق در پاسخ به اینکه چرا بچه ها را انتخاب می کرده و آیا دلش برای آنها می سوخته یا نه گفت:‌ آنها دلشان برای پولی که پدر و مادر به آن سختی در می آورند نمی سوزد. قدر چیزی که دارند را نمی دانند برای همین اینها را انتخاب می کردیم.یکی دیگر از سارقان گفت: همه همدستانم همشهری هایم هستند. بیشتر غروب سرقت انجام می دادیم.»
