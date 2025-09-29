مجری صداوسیما مجبور به عذرخواهی از شورای نگهبان بد!

پس از انتقاد از ساخت هتل ده طبقه شورای نگهبان در مشهد در برنامه سمت خدا توسط حجت الاسلام حسینی قمی، عباس کلاهدوز از اعضای دفتر روابط عمومی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شورای نگهبان هیچ‌گاه و در هیچ نقطه‌ای از کشور هتل یا مجتمع تفریحی نداشته و ندارد؛ پس هتل 15 طبقه صرفاً یک روایت نادرست است. آنچه در مشهد وجود دارد؛ یک مجتمع آموزشی– فرهنگی است. این مجموعه برای برگزاری دوره‌ها و همایش‌های آموزشی طراحی شده تا حدود 300 هزار ناظر مردمی انتخابات بتوانند وظایف‌شان را حرفه‌ای و آموزش دیده انجام دهند.» در واقع اصل خبر درست است و این کارمند شورای نگهبان تاکید کرده که این مجموعه هتل نیست! پس از این، مجری برنامه سمت خدا مجبور به عذرخواهی از صداوسیما در این برنامه شد که این بخش را می‌بینید.