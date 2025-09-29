در پی ادامه نوسازی نیروی هوایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین، از اواخر سال 2024 آزمایش‌های پروازی نمونه اولیه هواپیمای کشف و فرماندهی راداری برد بلند (DRLOiU) کونجین-3000 با شماره بدنه 7821 در رنگ‌آمیزی سبز-زرد که بر پایه هواپیمای سنگین ترابری نظامی یون-20B ساخته شده است، در حال انجام است. در این اینفوگرافیک موقعیت سیستم‌های اصلی آن نشان داده شده است، از جمله چهار موتور توربوفن WS-20، پوشش قارچی شکل با رادار جستجوی اهداف، ایستگاه شناسایی، آنتن‌های ارتباطی، لوله سوخت‌گیری هوایی و ورودی هوا برای خنک‌سازی تجهیزات. کونجین-3000 برای جایگزینی ناوگان قدیمی شامل چهار فروند کونجین-2000 ساخته شده بر پایه ایلیوشین-76 شوروی طراحی شده است. به لطف موتورهای جدید و قابلیت سوخت‌گیری هوایی، برد و مدت پرواز آن در منطقه عملیاتی اقیانوس آرام نسبت به پلتفرم‌های قبلی افزایش یافته است. کونجین-3000 همچنین قادر به پرواز در ارتفاعات بالاتر است که توانایی‌های آن را در کنترل وضعیت هوایی هنگام کشف و ردیابی هواپیماها و موشک‌های کم‌ارتفاع دشمن افزایش می‌دهد.