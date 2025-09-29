قتل برای فرار از تجاوز دوست شوهرش!

عبدالصمد خرمشاهی وکیل جنایی به بازخوانی پرونده «افسانه نوروزی» زن شوهرداری که به دلیل دفاع مشروع دربرابر تجاوز اقدام به قتل کرده بود، پرداخت. افسانه نوروزی، زنی که نامش به دلیل قتل یکی از کارکنان جزیره کیش در قلب خلیج فارس بر سر زبان‌ها افتاد، پرونده‌ای را رقم زد که بازتاب گسترده‌ای نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین‌المللی نیز داشت. زندگی افسانه و همسرش با تنگدستی شدیدی همراه بود؛ تا آنجا که همسر او برای تأمین معاش خانواده و سه فرزندشان، ناچار شد یکی از کلیه‌های خود را بفروشد. در همین شرایط، مردی به نام بهزاد مبلغی پول به شوهر افسانه قرض داد تا او بتواند برای خرید و انتقال کالا از کیش به تهران اقدام کند. اما در غیاب همسرش و بنا به روایت افسانه، بهزاد ـ با وجود داشتن همسر و دو فرزند ـ قصد تعرض به او را داشت. افسانه که خود را در معرض خطر می‌دید، با وارد کردن 27 ضربه چاقو او را به قتل رساند. سپس ماجرا را به همسرش اطلاع داد و هر دو برای فرار راهی تهران شدند، اما فردای همان روز افسانه دستگیر شد.