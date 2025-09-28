عکس: لایروبی بندر آستارا برای ورود کشتیهای بزرگ
عملیات لایروبی بندر مرزی آستارا در شمال غربی استان گیلان با استقرار دستگاههای ویژه لایروب و با هدف افزایش عمق کانال و تسهیل تردد و پهلو گیری کشتیهای بزرگ در حال انجام است. به دلیل کاهش محسوس آب دریای خزر و انباشت رسوبات در کانال دسترسی به بندر آستارا، تردد کشتیهای باری در این بندر امکانپذیر نبود و با توجه به این موضوع با انجام پروژه لایروبی و تعمیق بستر کانال دسترسی به بندر آستارا که از بنادر مهم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دریای خزر است، آبخور کشتیها جهت ورود به بندر به حد استاندارد افزایش یافته و موجب نگهداری عمق مناسب جهت تردد کشتیهای بزرگ تجاری دریای خزر و با ظرفیت بارگیری زیاد به مجتمع بندری آستارا میشود.
