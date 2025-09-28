عکس: طوفان راگاسا تایوان را درنوردید
طوفان شدید راگاسا با بادهای سهمگین و بارشهای سیلآسا وارد سواحل تایوان شد و مقامات محلی هشدارهای اضطراری صادر کردند. این طوفان باعث اختلال در حملونقل، تخلیه برخی مناطق پرخطر و تعطیلی مدارس و ادارات در بخشهایی از کشور شده است، و پیشبینی میشود خسارات جانی و مالی قابل توجهی به بار آورد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:طوفان طوفان راگاسا تایوان عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.