عکس: طوفان راگاسا تایوان را درنوردید

طوفان شدید راگاسا با بادهای سهمگین و بارش‌های سیل‌آسا وارد سواحل تایوان شد و مقامات محلی هشدارهای اضطراری صادر کردند. این طوفان باعث اختلال در حمل‌ونقل، تخلیه برخی مناطق پرخطر و تعطیلی مدارس و ادارات در بخش‌هایی از کشور شده است، و پیش‌بینی می‌شود خسارات جانی و مالی قابل توجهی به بار آورد.