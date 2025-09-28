عکس: بازسازی معبد ایسه؛ تداوم سنتی ۱۳۰۰ ساله در ژاپن
معبد ایسه، مقدسترین پرستشگاه شینتو در ژاپن، پس از گذشت بیست سال بار دیگر بهطور کامل بازسازی شد؛ آیینی با قدمتی بیش از ۱۳۰۰ سال که طی آن این بنای چوبی بهطور کامل از نو ساخته میشود. این سنت کمنظیر که ترکیبی از ایمان مذهبی و مهارتهای ظریف نجاری سنتی است، نهتنها یادآور پیوند عمیق ژاپنیها با ریشههای معنویشان است، بلکه نمادی از تداوم فرهنگ و احترام به میراث نیاکان در برابر گذر زمان به شمار میرود.
برچسبها:مراسم مذهبی ژاپن معبد ایسه پرستشگاه شینتو عکس مستند عکس بین الملل
