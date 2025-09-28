En
فا
En العربیة
العربیة / English
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۱۱۹۰
بازدید: ۲

عکس: دریا؛ گذرگاه ناامن برای مهاجران ونزوئلایی

در سال‌های اخیر، ایالات متحده به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مجموعه‌ای از تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ونزوئلا اعمال کرد. این تحریم‌ها که بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، بانکداری و تجارت خارجی را هدف قرار داده بود، به کاهش شدید درآمد‌های دولت و کمبود کالا‌های اساسی انجامید. مدافعان حقوق بشر بار‌ها هشدار داده‌اند که این سیاست‌ها آثار مستقیمی بر زندگی مردم عادی گذاشته و حق دسترسی آنان به غذا، دارو و خدمات درمانی را نقض کرده است. سازمان‌های بین‌المللی نیز گزارش داده‌اند که فشار‌های اقتصادی خارجی یکی از عوامل اصلی افزایش مهاجرت اجباری مردم ونزوئلا به کشور‌های همسایه و عبور پرخطر از مسیرهایی، چون جنگل دارین گپ و آب‌های پاناما بوده است. دولت ترامپ این تحریم‌ها را به عنوان ابزار «فشار حداکثری» برای تغییر رفتار دولت کاراکاس توجیه می‌کرد، اما در عمل، این سیاست‌ها به گسترش بحران انسانی و به خطر افتادن حقوق اولیه میلیون‌ها شهروند ونزوئلایی انجامید.

برچسب‌ها:
مهاجرت ونزوئلا تحریم های آمریکا عکس مستند
