علی لاریجانی: آمریکا هر زمان از جنگ با ما خسته شد، بیاید مذاکره کند! + زیرنویس

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با پی بی اس تاکید کرد: «ترکیب جنگ و مذاکره از ایرادهای آمریکا است. ایران از مذاکره پرهیز نکرده، اما مذاکره با نتیجه از پیش تعیین‌شده بی‌معنی است. برنامه هسته‌ای ایران نابودشدنی نیست و در پاسخ به ادعای ترامپ درباره مراکز غنی‌سازی، از او درباره موفقیت خلبانانش سوال کنید... آمریکا هر زمان از جنگ خسته شد، بیاید مذاکره کند! ترامپ مراقب حرف زدنش باشد و با ملت ایران توهین آمیز صحبت نکند...» این بخش از سخنان لاریجانی را به شکل کامل با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.