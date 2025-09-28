En
رکوردشکنی بی‌سابقه گوشی‌های شیائومی ۱۷

تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ و معرفی مدل پرو مکس از عوامل اصلی ثبت این رکورد هستند.
رکوردشکنی بی‌سابقه گوشی‌های شیائومی ۱۷

به گزارش تابناک به نقل از دبجیاتو؛ سری تازه شیائومی ۱۷ با آغاز عرضه رسمی موفق شد رکورد جدیدی در فروش گوشی‌های پرچمدار این شرکت ثبت کند. این خانواده شامل سه مدل شیائومی ۱۷، شیائومی ۱۷ پرو و شیائومی ۱۷ پرو مکس است که برای نخستین بار با تراشه قدرتمند اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ کوالکام عرضه شده‌اند. براساس گزارش‌ها، این سه گوشی تنها در مدت ۵ دقیقه پس از آغاز فروش در چین توانستند رکورد فروش پرچمداران شیائومی را جابه‌جا کنند.

رکوردشکنی سری شیائومی ۱۷ در آغاز فروش

هفته گذشته، شیائومی سری پرچمدار جدید خود را معرفی کرد که جایگزین سری شیائومی ۱۵ شامل مدل‌های ۱۵ و ۱۵ پرو شد. در این نسل، علاوه‌بر نسخه اصلی و پرو، مدل پرو مکس نیز به خط تولید اضافه شده و همین موضوع تأثیر چشمگیری بر افزایش فروش اولیه گذاشته است. این اقدام نشان‌دهنده استراتژی تازه شیائومی برای متنوع‌سازی محصولات پرچمدار محسوب می‌شود.

با وجود این موفقیت قابل توجه، شیائومی هنوز تعداد دقیق دستگاه‌های فروخته‌شده یا میزان درآمد حاصل را اعلام نکرده است. همچنین هیچ مقایسه مستقیمی با آمار فروش سری پیشین ارائه نشده و کاربران از جزئیات دقیق بی‌خبر مانده‌اند. بااین‌حال، شواهد حاکی از آن است که اضافه‌شدن مدل سوم یعنی پرو مکس یکی از عوامل کلیدی در رشد فروش بوده است.

تصاویر منتشرشده در حساب رسمی این شرکت در شبکه اجتماعی ویبو نشان می‌دهد که رکورد تازه تنها چند دقیقه پس از آغاز فروش آزاد ثبت شده است. این درحالی است که سال گذشته سری شیائومی ۱۵ تنها با دو مدل عرضه شد و نسخه اولترا چند ماه بعد از راه رسید؛ بنابراین معرفی هم‌زمان سه مدل در نسل جدید می‌تواند دلیل اصلی جهش آمار فروش اولیه باشد.

با وجود موفقیت در بازار داخلی چین، همچنان تردید‌هایی درباره عرضه جهانی دو مدل پرو وجود دارد و شواهد اولیه نشان می‌دهد که احتمال محدود بودن دسترسی کاربران خارج از چین به این نسخه‌ها بالاست. چنین وضعیتی می‌تواند بر فروش جهانی این سری تأثیر مستقیم بگذارد.

