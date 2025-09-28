GTA ۶ در راه است

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ پس از سال‌ها انتظار، تنها ۷ ماه تا انتشار بازی GTA ۶ فاصله داریم؛ عنوانی که با شخصیت‌های تازه، محیطی پویا و روایت مدرن، وعده‌ی تجربه‌ای متفاوت و چندلایه را به مخاطبان خود می‌‎دهد. در مقاله امروز به تمامی اطلاعات مهمی می‌پردازیم که تا این لحظه (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵) به اشتراک گذاشته شده است.

تاریخ انتشار

GTA ۶ سه‌شنبه، ۲۶ مه ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵)، عرضه خواهد شد. این تاریخ مربوط به نسخه‌های ایکس باکس وان سری اس/ایکس و پلی استیشن ۵ است، در حالی که نسخه‌ی رایانه‌های شخصی هیچ تاریخ انتشار مشخصی ندارد. طبق اطلاعات رسمی فروشگاه پلی استیشن، بازی GTA ۶ رأس نیمه‌شب در تمام مناطق منتشر می‌شود. این انتشار مرحله‌ای باعث می‌شود که نیوزیلند اولین کشوری باشد که به بازی دسترسی پیدا می‌کند. بازی را اکنون می‌توان در فروشگاه‌های ایکس باکس و پلی استیشن به فهرست علاقه‌مندی‌ها اضافه کرد.

تاریخ انتشار نسخه کامپیوتر

مدیرعامل شرکت Take-Two Interactive، استراوس زلنیک (Strauss Zelnick)، در کنفرانس سالانه‌ی فناوری، رسانه و ارتباطات TD Cowen، به‌طور مستقیم درباره‌ی تاریخ انتشار نسخه‌ی رایانه‌های شخصی GTA ۶ صحبت کرد. او در این باره گفت:

راکستار رویکرد خاصی نسبت به پلتفرم‌ها دارد که قبلاً هم دیده‌ایم. در زمان مناسب اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.

انتظار می‌رود که نسخه‌ی رایانه‌های شخصی GTA ۶ بین شش ماه تا یک سال پس از عرضه‌ی کنسولی منتشر شود.

شایعات تاخیر دوباره‌

آخرین گزارش مالی شرکت Take-Two تأیید می‌کند که GTA ۶ همچنان برای عرضه در تاریخ ۲۶ می ۲۰۲۶ (۵ خرداد ۱۴۰۵) قرار دارد. زلنیک در مصاحبه‌ای با CNBC گفت:

میزان اطمینان من نسبت به تاریخ انتشار بسیار بسیار بالا است.

با این وجود، هیچ چیز قطعی نیست و بسیاری از طرفداران انتظار تاخیر دوباره را دارند. اگر تاخیری در کار باشد، اوایل سال ۲۰۲۶ اعلام می‌شود.

قیمت بازی

شرکت Take-Two هنوز قیمت رسمی GTA ۶ را اعلام نکرده، اما رئیس شرکت، استراوس زلنیک، به سرمایه‌گذاران اطمینان داده که قیمت «منصفانه» خواهد بود. قیمت GTA ۶ به موضوعی داغ تبدیل شده است، چرا که بسیاری از ناشران به‌دنبال تعیین قیمت ۸۰ دلاری هستند. زلنیک در مورد شایعات مربوط به قیمت‌گذاری این بازی گفت:

هدف ما همیشه این است که ارزشی فراتر از مبلغ پرداختی ارائه دهیم.

با این حال، قیمت ۱۰۰ دلاری برای بازی دور از ذهن نیست، به‌ویژه با در نظر گرفتن نسخه‌های لوکس و کلکسیونی که شامل کالا‌های ویژه می‌شوند. تحلیل‌گر صنعت گیمینگ، متیو بال (Matthew Ball)، در گزارشی با عنوان «وضعیت صنعت بازی در سال ۲۰۲۵» پیش‌بینی کرده که GTA ۶ ممکن است ۱۰۰ دلار قیمت داشته باشد.

سرویس گیم‌پس

GTA ۶ در روز عرضه روی سرویس گیم پس قرار نخواهد گرفت. در مصاحبه‌ی اخیر، زلنیک تأیید کرد که عرضه‌ی GTA ۶ روی گیم‌پس در روز اول اتفاق نخواهد افتاد.

از سوی دیگر، ماه‌هاست که شایعاتی درباره‌ی توافق انحصاری بازاریابی بین Rockstar و سونی مطرح شده، و انتشار تریلر دوم این شایعات را تقویت می‌کند. این تریلر روی کنسول پلی استیشن ۵ ضبط شده بود و ظاهر کنترلر DualShock روی میز جیسون و لوسیا نیز نشان می‌دهد که Rockstar علاقه‌ای به همکاری با ایکس باکس ندارد.

تریلر دوم

تریلر دوم GTA ۶ در روز سه‌شنبه، ۶ مه ۲۰۲۵ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)، کمتر از یک هفته پس از تأیید تاریخ عرضه منتشر شد، این تریلر دو شخصیت اصلی بازی، جیسون دووال (Jason Duval) و لوسیا کامینوس (Lucia Caminos)، را معرفی می‌کند که پس از آزادی لوسیا از زندان دوباره به هم می‌پیوندند. آنها با الهام از داستان بانی و کلاید، وارد یک مسیر جنایی در شهر Vice City می‌شوند که توضیحات تریلر دوم شامل خلاصه‌ای کامل از داستان بازی است که بدین گونه روایت می‌شود:

جیسون و لوسیا همیشه می‌دانستند که شرایط علیه آنهاست. اما وقتی یک سرقت ساده اشتباه پیش می‌رود، خود را در تاریک‌ترین بخش از آفتابی‌ترین نقطه‌ی آمریکا می‌یابند. در میانه‌ی یک توطئه‌ی گسترده در ایالت Leonida، آنها مجبورند بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر تکیه کنند تا زنده بمانند.

حواشی، حجم، مدت‌زمان بازی

با وجود ضربه‌ی بزرگی که از افشای ویدیو‌های اولیه‌ی بازی وارد شد، شرکت راکستار در بیانیه‌ای اعلام کرد که اگرچه شدیداً از این افشا ناراحت است، اما روند ساخت نسخه‌ی بعدی Grand Theft Auto طبق برنامه ادامه خواهد یافت.

راکستار در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۲ (۱۵ بهمن ۱۴۰۰) اعلام کرد که توسعه‌ی فعال نسخه‌ی بعدی سری Grand Theft Auto به‌خوبی در جریان است. در بخشی از اطلاعیه مبنی بر کاهش پشتیبانی از Red Dead Online، راکستار تایید کرد که منابع بیشتری به نسخه‌ی بعدی سری Grand Theft Auto اختصاص یافته.

دیوید اوریلی (David O’Reilly)، آرتیست سابق Rockstar، اظهار داشت که پیش از ترک شرکت در سال ۲۰۲۳، به‌مدت پنج سال روی GTA ۶ کار کرده است؛ بنابراین، می‌توان گفت که مدت زمان توسعه‌ی این بازی تاکنون حدود هشت سال بوده است.

طبق افشاگری اخیر، گفته می‌شود که GTA ۶ حدود ۷۵ ساعت گیم‌پلی خواهد داشت و شامل پنج فصل و یک پیش‌درآمد است، هرچند این اطلاعات هنوز قابل تأیید نیستند. زلنیک در مصاحبه‌ای با GamesIndustry.biz در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد که ابزار‌های توسعه‌ی بهتر و تیم‌های بزرگ‌تر می‌توانند فاصله‌ی بین عرضه‌ی بازی‌ها را کاهش دهند. او همچنین گفت که ممکن است بازی‌ها کمی کوتاه‌تر شوند، اما همچنان پس از عرضه به‌خوبی پشتیبانی خواهند شد.

کاهش فشار کاری (Crunch Time) یکی دیگر از دلایلی است که احتمالاً باعث شود GTA ۶ کوتاه‌تر باشد. گزارش Kotaku در سال ۲۰۲۰ در این رابطه بدین شرح است:

یکی از برنامه‌هایی که مدیریت برای نسخه‌ی بعدی سری Grand Theft Auto در نظر گرفته، این است که بازی با حجمی متوسط آغاز شود (که طبق استاندارد‌های راکستار همچنان بازی بزرگی محسوب می‌شود) و سپس با به‌روزرسانی‌های منظم گسترش یابد؛ رویکردی که می‌تواند فشار کاری را کاهش دهد.

داستان و شخصیت‌ها

تریلر GTA ۶ جزئیات مشخصی از داستان بازی ارائه داد. به‌وضوح مشخص است که این عنوان در نسخه‌ی مدرن شهر Vice City و نه در دهه‌ی ۱۹۸۰ جریان دارد. حضور گسترده‌ی پست‌های شبکه‌های اجتماعی، تصاویری سریع از زندگی روزمره در نسخه‌ی اغراق‌شده‌ی شهر میامی از جمله گرفتن تمساح، رقص خیابانی و زنی میانسال با لباس خواب و دمپایی که دو چکش در دست دارد را نشان می‌دهد.

اگرچه شبکه‌های اجتماعی پیش‌تر در GTA ۵ نیز دیده شده بودند، اما احتمالا در GTA ۶ نقش محوری‌تری خواهند داشت.

همچنین برای نخستین بار با لوسیا (Lucia)، یکی از دو شخصیت اصلی GTA ۶، آشنا می‌شویم. او با لباس زندان در حال گفت‌و‌گو با مشاور دیده می‌شود. وقتی از او پرسیده می‌شود چرا به زندان افتاده، شانه بالا می‌اندازد و می‌گوید شانس بد.

این صحنه احتمالاً در آغاز داستان اتفاق می‌افتد و سپس او آزاد می‌شود. چیزی که از آن اطمینان داریم، این است که GTA ۶ می‌خواهد مسیر زندگی او در سمت تاریک قانون را روایت کند.

در ادامه، نگاهی هم به جیسون (Jason)، دومین شخصیت اصلی و شریک جنایی لوسیا، داریم؛ هرچند در تریلر اول به‌نظر می‌رسد نقش او نسبت به لوسیا کم‌رنگ‌تر باشد، اما تریلر دوم خلاف این موضوع را ثابت می‌کند. این دو رابطه‌ای صمیمی دارند، اما احساسات عاشقانه‌شان احتمالاً در طول بازی به چالش کشیده خواهد شد.

در یک صداگذاری کوتاه، لوسیا خطاب به جیسون می‌گوید:

تنها راهی که می‌توانیم از این ماجرا جان سالم به‌در ببریم، این است که کنار هم بمانیم. مثل یه تیم.

این همکاری در صحنه‌ای پرتنش به‌تصویر کشیده می‌شود؛ جایی که آنها در حال فرار از چنگ پلیس با ماشین بوده و اسکناس‌ها در دست لوسیا دیده می‌شود. همچنین چندین صحنه از حمله‌ی آنها به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های مختلف با صورت‌های پوشیده نشان داده می‌شود. در اینجا یک چیز قطعی است: این جنون جنایی را نباید از دست داد.

تریلر دوم مجموعه‌ای از شخصیت‌های جدید GTA ۶ را معرفی کرد، از جمله دوست جیسون و تئوری‌پرداز تمام‌وقت کال همپتون (Cal Hampton)، افسانه‌ی باشگاه‌های شبانه و سلطان مواد مخدر بوبی آیک (Boobie Ike)، و زوج رپر وایرال Real Dimez. هر یک از این شخصیت‌ها نقش خاصی در داستان جیسون و لوسیا دارند، هرچند در نهایت به منافع شخصی خودشان فکر می‌کنند.

شایعات حضور جان سینا

ممکن است شخصیت جان سینا (John Cena) نیز به داستان GTA ۶ اضافه شود. این احتمال پس از انتشار پست رمزآلودی در اینستاگرام توسط این بازیگر و ستاره کشتی کج مطرح شد؛ کسی که سابقه‌ی حضور در بازی‌های ویدیویی، فیلم و تلویزیون را دارد. اگرچه این پست ممکن است صرفاً نشانه‌ی هیجان او برای تاریخ عرضه باشد، اما دور از ذهن نیست که در آینده، جان سینا را در خیابان‌های Vice City ببینیم.

گیم‌پلی، نقشه، وسایل نقلیه

در مورد گیم‌پلی GTA ۶، آنچه از افشاگری‌ها دیده شده تفاوت زیادی با GTA ۵ ندارد. اوبه ورمی (Obbe Vermeij)، توسعه‌دهنده‌ی سابق راک‌استار، در مصاحبه‌ای با خالق SanInPlay پیش‌بینی کرد که «ممکن است مردم در روز عرضه کمی ناامید شوند»، هرچند تأکید کرد که GTA ۶ همچنان بهترین بازی موجود خواهد بود.

در مورد نقشه‌ی GTA ۶، برخی طرفداران حدس می‌زنند که اگر محاسبات درست باشند، وایس سیتیِ مدرن و مناطق اطراف آن ممکن است دو برابر Los Santos در GTA ۵ باشد. یکی از توسعه‌دهندگان سابق پیشنهاد داده که نقشه‌ی GTA ۶ باید کوچک‌تر و متراکم‌تر باشد. با این حال، با ادامه‌ی افشاگری‌ها از راکستار، مادساز‌ها نقشه‌ی GTA ۶ را در موتور GTA ۵ بازسازی کرده‌اند که مقیاس عظیم آن را نشان می‌دهد.

شایعات همچنین حاکی از آن‌اند که نقشه‌ی بخش داستانی بازی از طریق بسته‌های الحاقی (DLC) تغییر خواهد کرد تا مناطق جدید یا به‌روزرسانی‌هایی بر اساس تم آن محتویات اضافه شوند. این تغییرات فقط محدود به نقشه‌ی داستانی نیستند؛ حالت جدید GTA Online نیز ممکن است روی «نقشه‌ای پویا» اجرا شود که با هر به‌روزرسانی دستخوش تغییرات و اصلاحات می‌شود.

همان‌طور که انتظار می‌رود، وسایل نقلیه‌ی قابل رانندگی شامل ماشین‌ها، هلیکوپتر و قایق‌ها خواهند بود، در حالی که حمل‌ونقل عمومی به بازیکنان اجازه می‌دهد به‌سرعت در شهر جابه‌جا شوند. همچنین، به‌نظر می‌رسد ماشین‌ها به بازیکنان امکان تنظیم موقعیت فرمان، زاویه‌ی صندلی‌ها و سایر کنترل‌ها را بدهند. بن هینچکلیف (Ben Hinchcliffe)، توسعه‌دهنده‌ی سابق راکستار، تأکید کرده که آزادی خلاقانه اولویت خواهد داشت تا بازیکن همچنان بتواند کار‌های عجیب انجام دهد.

مکانیک‌های حرکتی

برخی از ویدیو‌های خام آزمایشی، اطلاعات بیشتری درباره‌ی مکانیک‌های حرکتی بازی از جمله سیستم پناه‌گیری، نشستن و خزیدن ارائه می‌کنند. شخصیت قابل بازی همچنین می‌تواند صورت خود را با دست‌ها یا سلاح‌های GTA ۶ بپوشاند تا از اصابت گلوله به سر جلوگیری کند. در بخشی از این ویدیوها، جیسون را می‌بینیم که در حال نگاه کردن به داخل یک فروشگاه است و از یک قابلیت بصری جدید استفاده می‌کند. این قابلیت شباهت‌هایی به توانایی Deadeye در بازی Red Dead Redemption دارد.

متاورس با همکاری Roblox و Fortnite

طبق یک گزارش جدید، احتمال دارد که یک متاورس برای GTA ۶ در دست توسعه باشد؛ مشابه آنچه در بازی‌های Fortnite و Roblox دیده‌ایم. این متاورس قرار است با محتوای تولیدشده توسط خود کاربران پشتیبانی شود و به سازندگان اجازه دهد محیط و دارایی‌های بازی را تغییر دهند تا بازی خود و احتمالاً اسپانسر‌های برندشان را وارد فضای مجازی GTA کنند. این خبر پس از آن منتشر شد که شایعاتی مبنی بر تماس Rockstar Games با سازندگان Roblox و Fortnite برای بررسی امکان تولید محتوای شخصی‌سازی شده درون بازی GTA ۶ مطرح شد.

سخن پایانی

در پایان باید گفت بازی GTA ۶ نه‌فقط یک بازی، بلکه بازتابی از دنیای مدرن، روابط انسانی و تحولات فرهنگی در قالب یک تجربه‌ی تعاملی است. از طراحی دقیق Vice City گرفته تا روایت چندلایه‌ی شخصیت‌ها، همه‌چیز نشان می‌دهد که این شرکت بار دیگر در حال تعریف استاندارد‌های جدیدی برای بازی‌های جهان باز است. با نزدیک شدن به تاریخ عرضه، تنها کاری که باقی مانده، آماده شدن برای ورود به دنیایی‌ست که هم آشناست و هم کاملاً تازه.