وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک گفت: «تمامی پیشنهادات ما رد شد، اگرچه برخی کشورهای اروپایی ظاهراً نظر مساعد داشتند، اما نتوانستند طرف آمریکایی را قانع کنند. در نیویورک برای ما کاملاً مسجل شد که هدف‌شان باج‌خواهی و امتیازگیری از ایران است. آنها انتظار داشتند ایران کلیه مواد هسته‌ای خود را تحویل دهد و در مقابل فقط چند ماه سازوکار اسنپ‌بک تمدید شود؛ این رفتار نشان‌دهنده زیاده‌خواهی و برخورد غیرمنطقی و جسورانه است. ما با قدرت در برابر این فشارها مقاومت کردیم و تحت چنین خواسته‌های ذلت‌بار هرگز قبول نخواهیم کرد. پیشنهادات سازنده‌ای ارائه کردیم که اما آنها اساساً حاضر به پذیرش نبودند. در شورای امنیت نیز اجماع وجود ندارد؛ دو عضو دائم شورا به‌صراحت مخالف فعال‌سازی اسنپ‌بک هستند و آن را فاقد مبنای حقوقی می‌دانند. به‌روشنی مشخص است که اجماع کافی برای این اقدام وجود ندارد و این موضوع یک چالش حقوقی برای شورای امنیت است. از دیدگاه ما این سازوکار اکنون فعال نشده است.» اظهارات عباس عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.