En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
رحیم صفوی: 15 خلبان اسرائیل را از بین بردیم
تعداد بازدید : 221
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۱۰۳۰
کد خبر:۱۳۳۱۰۳۰
1372 بازدید
نبض خبر

شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه

وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک گفت: «تمامی پیشنهادات ما رد شد، اگرچه برخی کشورهای اروپایی ظاهراً نظر مساعد داشتند، اما نتوانستند طرف آمریکایی را قانع کنند. در نیویورک برای ما کاملاً مسجل شد که هدف‌شان باج‌خواهی و امتیازگیری از ایران است. آنها انتظار داشتند ایران کلیه مواد هسته‌ای خود را تحویل دهد و در مقابل فقط چند ماه سازوکار اسنپ‌بک تمدید شود؛ این رفتار نشان‌دهنده زیاده‌خواهی و برخورد غیرمنطقی و جسورانه است. ما با قدرت در برابر این فشارها مقاومت کردیم و تحت چنین خواسته‌های ذلت‌بار هرگز قبول نخواهیم کرد. پیشنهادات سازنده‌ای ارائه کردیم که اما آنها اساساً حاضر به پذیرش نبودند. در شورای امنیت نیز اجماع وجود ندارد؛ دو عضو دائم شورا به‌صراحت مخالف فعال‌سازی اسنپ‌بک هستند و آن را فاقد مبنای حقوقی می‌دانند. به‌روشنی مشخص است که اجماع کافی برای این اقدام وجود ندارد و این موضوع یک چالش حقوقی برای شورای امنیت است. از دیدگاه ما این سازوکار اکنون فعال نشده است.» اظهارات عباس عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی ویدیو اسنپ بک مکانیزم ماشه مکانیسم ماشه مذاکرات ایران و اروپا مذاکرات هسته ای اورانیوم غنی شده
اخبار مرتبط
حرف‌های معنادار لاوروف: غربی‌ها درباره ایران دنبال دیپلماسی نیستند!
نطق قابل تامل درباره اسنپ بک در شبکه خبر
حمله نماینده روسیه به فرانسه حین اسنپ بک
حمله نظامی با مکانیسم ماشه دروغ بزرگ است!
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
نماینده چین: فعال شدن اسنپ‌بک یعنی نابودی دیپلماسی
اعلام محل اورانیوم‌های 60 درصد ایران
جزئیات توقف همکاری ایران و آژانس؛ شروع نشده تمام شد!
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
عراقچی در شورای امنیت: آمریکا خیانت کرد!
اعلام شرط پزشکیان برای گفت‌وگو با ترامپ
عراقچی: رسانه‌ها مردم را از تبعات اقتصادی مکانیسم ماشه نترسانند!
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟