عکس: مراسم بزرگداشت گئورگ مقدس

مراسم بزرگداشت «گئورگ مقدس» به همراه عشاء ربانی، جمعه شب و عصر شنبه (۴ و ۵ مهر ۱۴۰۴) با حضور ارامنه تهران در کلیسای گئورگ مقدس در خیابان وحدت اسلامی تهران برگزار شد. کلیسای «سورپ گئورگ» یا کلیسای «گئورگ مقدس» (به ارمنی:Սուրբ Գևորգ եկեղեցի) مربوط به اواخر دوره صفوی است که در خیابان وحدت اسلامی بازارچه قوام الدوله واقع شده است.این بنا توسط دو خانواده از اهالی تفلیس به نام‌های «هُوسِپیان» و «استِپانیان» در ۱۱۷۴ خورشیدی (۱۷۹۵ میلادی) و به شکل نمازخانه ای ساده ساخته شد و در سال ۱۲۱۴ خورشیدی (۱۸۳۵ میلادی) تبدیل به کلیسا شده و پس از بازسازی در ۱۲۶۱ خورشیدی (۱۸۸۲ میلادی) به شکل کنونی درآمده است.«گئورگ» از سرداران ارمنی بود که در سال ۳۰۳ میلادی در راه مبارزه برای ترویج مسیحیت کشته شد.