شیخ نعیم قاسم: دست از سلاح نمی‌کشیم

دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در نخستین سالگرد مراسم شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، گفت: ما بر سر عهد هستیم و مسیر تو را ادامه داده و دست از سلاح نمی کشیم.
به گزارش تابناک به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در نخستین سالگرد مراسم شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، گفت: فقدان سید شهدای امت سید حسن نصرالله دردناک است اما حضورش درخشان است.

وی افزود: راه حزب‌الله با فکر، روح و خون تو ساخته شده و نمایانگر پرچم مقاومتی است که پیروز خواهد شد. پیروزی در راه مقاومت با ثبات و تداوم میسر می شود و سالکان این راه پیروز یا شهید می شوند. سید حسن نصرالله مقاومتی مثال زدنی را بنا نهاد که چهره منطقه را تغییر داد و به جهان گسترش یافت. تو رهبر مقاومتی هستی که الهام بخش آزادگان در دنیاست و مسلمان، مسیحی و سکولار با مقاومت تو هستند. دشمنان تا تو در میان ما هستی، آسوده نخواهند بود و تا فرزندان و عزیزان تو به عهد و پیمان وفادارند، پیروز نخواهند شد. تو مشعل را از دست سید عباس گرفتی و نور عطایایت را به آن ارزانی داشتی. تو مردم را دوست داشتی و آنها تو را دوست داشتند.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: سه دهه با سید حسن نصرالله کار کردم و او را رهبری صاحب اراده و دارای قلبی رئوف یافت. ما بر سر عهد هستیم و مسیر تو را پس از فقدانت ادامه می دهیم و امانت دار خواهیم بود و سلاح بر زمین نمی گذاریم و دست از سلاح نمی کشیم.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد: سید هاشم صفی الدین یاور سید شهدای امت بود و مناصب عالی داشت.جمعی با سید شهدای امت به شهادت رسیدند که در میان آنها فرمانده علی کرکی بود که خاک جنوب و همه جنگها او را می شناسند. علی کرکی مسئولیت رئیس ستادی و معاون جهادی سید شهدای امت را داشت و با او به شهادت رسید. حق برادرانی که با سید شهیدان امت و سید الهاشمی عروج کردند این است که دریافت مدال شهادت را به آنها تبریک بگوییم.

