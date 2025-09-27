عکس: دارالفنون؛ نخستین سازمان آموزش عالی نوین ایران

دارالفنون به عنوان نخستین سازمان آموزش عالی نوین در کشور، ۱۷۴ سال قبل به ابتکار میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر) و در دوران ناصرالدین شاه ساخته شد تا علوم و فنون جدید را به جوانان آموزش دهد و معلمان خارجی و بعضا ایرانی این وظیفه را به سرانجام رساندند. اما پس از انقلاب اسلامی بیشترین برنامه‌ریزی‌ها برای این فضای مهم آموزشی به سمت تبدیل آن به یک فضای موزه‌ای رفته است. در طول سال‌هایی که این مدرسه در دست مرمت بوده و هنوز هم برنامه‌ریزی‌ها برای احیا و مرمت این مدرسه ادامه دارد، نگاه‌های متفاوتی به آینده آن هست، در برخی جلسات حرف از احیای دوباره مدرسه دارالفنون به مرکزی برای تعلیم و تربیت و در برخی جلسات حرف از تبدیل این فضای آموزشی به موزه «تعلیم و تربیت» است.