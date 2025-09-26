صعود ۳ نماینده ایران به فینال جام جهانی تیراندازی جوانان

در دومین روز از جام جهانی تیراندازی جوانان در هند نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر پسران و دختران در خط آتش ایستادند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در پایان دور مقدماتی بخش پسران، حسین گوهری با امتیاز ۵۷۲ به‌عنوان نفر ششم راهی فینال شد و محمدرضا احمدی با ۵۶۹ امتیاز در رده نهم ایستاد. امیرمهدی کرمی و پارسا قربانی نیز به ترتیب با ۵۶۸ و ۵۶۵ در رده‌های سیزدهم و پانزدهم قرار گرفتند.

همچنین در بخش دختران و در پایان دور مقدماتی پریماه امیری با ۵۷۳ امتیاز به‌عنوان نفر چهارم و فاطمه شکاری با امتیاز ۵۶۷ به‌عنوان نفر هشتم راهی فینال شدند. ضمن اینکه فاطمه‌السادات حسینی با ۵۶۶ امتیاز و زینب شکاری با ۵۵۱ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوازدهم و هفدهم قرار گرفتند.

هدایت تیم تپانچه کشورمان بر عهده علی کلاتی است.