صعود ۳ نماینده ایران به فینال جام جهانی تیراندازی جوانان

سه ملی‌پوش تیراندازی ایران به فینال ماده تپانچه ۱۰ متر رقابت‌های جام جهانی جوانان در هند راه یافتند.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۵۶
272 بازدید
در دومین روز از جام جهانی تیراندازی جوانان در هند نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر پسران و دختران در خط آتش ایستادند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در پایان دور مقدماتی بخش پسران، حسین گوهری با امتیاز ۵۷۲ به‌عنوان نفر ششم راهی فینال شد و محمدرضا احمدی با ۵۶۹ امتیاز در رده نهم ایستاد. امیرمهدی کرمی و پارسا قربانی نیز به ترتیب با ۵۶۸ و ۵۶۵ در رده‌های سیزدهم و پانزدهم قرار گرفتند.

همچنین در بخش دختران و در پایان دور مقدماتی پریماه امیری با ۵۷۳ امتیاز به‌عنوان نفر چهارم و فاطمه شکاری با امتیاز ۵۶۷ به‌عنوان نفر هشتم راهی فینال شدند. ضمن اینکه فاطمه‌السادات حسینی با ۵۶۶ امتیاز و زینب شکاری با ۵۵۱ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوازدهم و هفدهم قرار گرفتند.

هدایت تیم تپانچه کشورمان بر عهده علی کلاتی است.

 

تیراندازی فینال جام جهانی تپانچه مسابقات تیراندازی خبر فوری
