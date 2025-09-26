حادثه سرقت که شب گذشته رخ داد، نه تنها مالکان را با خسارت مالی روبرو کرد، بلکه زنگ خطری برای افزایش جرایم خرد اما پرهزینه در کلان‌شهرهای ایران به صدا درآورد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در روزهای گذشته اتفاقات مشابهی در همین خیابان کوکب که اتفاقا نسبت به خیابانهای دیگر همجوار، پرتردد و دارای دوربینهای زیادی نیز هست، رخ داده است.

دو جفت لاستیک – یکی از سمت راننده و دیگری از سمت مسافر – در کمتر از چند ساعت به یغما رفت و این در حالی است که خودروها متعلق به مسافرانی از دو شهرهایی غیر از کرج، با پلاک‌های ۲۸ (تهران) و ۱۸ (اصفهان) بودند که برای اقامت موقت در کرج به این منطقه آمده بودند.

بر اساس گزارش‌های اولیه از محل حادثه، دو خودروی دنا پلاس در خیابان کوکب غربی در نزدیکی ایستگاه متروی گلشهر، نزدیک به مراکز تجاری و مسکونی، پارک شده بودند. سارقان، که ظاهراً با ابزارهای تخصصی مجهز بودند، تنها دو چرخ از هر خودرو را هدف قرار دادند: از یکی سمت چپ (راننده) و از دیگری سمت راست (مسافر). این روش ظاهرا زمان سرقت را به حداقل می‌رساند (کمتر از ۱۰ دقیقه برای هر خودرو).

افزایش سرقتها

این نوع سرقت‌ها و سرقت‌های خرد دیگر، که به "سرقت جفتی لاستیک" معروف است، در ماه‌های اخیر در استان البرز و مخصوصا همین اطراف گلشهر رو به افزایش گذاشته.

طبق آمار غیررسمی، تنها در سه ماه گذشته بیش از ۵۰ مورد مشابه در کرج و حومه گزارش شده که بیش از ۷۰ درصد آن‌ها مربوط به خودروهای داخلی مانند دنا، سمند و پژو است. دلیل اصلی؟ قیمت بالای لاستیک‌های نو (حدود ۵ تا ۸ میلیون تومان برای هر جفت دنا) در بازار سیاه، که سارقان را به سمت این هدف آسان سوق می‌دهد. جالب اینجاست که بازارهای مالخری هم در برخی مناطق کرج به راحتی جریان دارد.

از خانه‌های قولنامه‌ای تازه ناامنی‌های اخیر

گلشهر، به عنوان یکی از محله‌های پرترافیک و مهاجرپذیر کرج، با وجود مراکز خرید مانند "درختی" و دسترسی آسان به اتوبان‌های اصلی، ظاهراً امن به نظر می‌رسد، اما واقعیت تلخ‌تر است.

خانه های قولنامه ای و فاقد پارکینگ‌های لازم برای خودروها، که همه با تخلفات آشکار و رشوه و ...ساخته شده، زمینه را برای سارقان فراهم کرده است.

در این میان پلیس می‌تواند با راه‌اندازی نهضت مبارزه علیه سرقت‌های این چنینی مخصوصا در استان البرز راه را بر تکرار اتفاقات ناگوار این چنینی مسدود کند . تلاش در راستای حفظ امنیت و آرامش مردم در شرایط فعلی کشور و با توجه به شرایط معیشتی آنها ضرورت انکار ناپذیر به نظر می‌رسد.