عکس: گنجینه حرم مطهر رضوی در موزه ملی ملک در تهران
مجموعهای از آثار منتخب گنجینه آستان قدس رضوی در کتابخانه و موزه ملی ملک در تهران قرار دارد. در این نمایشگاه آثاری چون کاشیهای زرینفام و سرطوق گنبد حرم مطهر به نمایش گذاشته شدهاند تا برای نخستینبار در تهران در معرض دید عموم قرار گیرند. این رویداد فرصتی است برای آشنایی با بخشهایی از ذخایر هنری و تاریخی حرم امام رضا (ع) که پیش از این از منظر عموم دور مانده بودند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری موزه ملک موزه آستان قدس رضوی امام رضاعلیه السلام تهران هنر
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.