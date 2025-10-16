ما به کشوری پاسخ دادیم، حمله موشکی انجام دادیم، که می‌گویند بمب اتم هم دارد، اما این مانع کار نبود:

مذاکره جامع معنایش این نیست که شما مسئله موشکی خود را کنار بگذارید، معنایش این است که راجع به یک نظم امنیتی منطقه‌ای به توافق برسید و این توافق لزوماً توافق دوجانبه نیست. من معتقدم فضای کنونی، فضای توافق چندجانبه است. منطقه باید با منطقه صحبت کند. می‌خواهم طور دیگری تعبیر کنم: ما اکنون بازیگرانی داریم که راضی هستند به مرزهای جغرافیایی کنونی و معتقدند این مرزها جابجا نشود و یک بازیگر داریم که این مرزها را به چالش می‌کشد، و آن تک بازیگر اسرائیل است که به مرزهای کنونی‌اش راضی نیست. شما یک مقام اسرائیلی پیدا کنید که بگوید «ما به مرزهای فعلی راضی هستیم». هیچ‌کدام حاضر نیستند این را بگویند. در این وضعیت باید گفتگوی جامع امنیتی، منطقه با منطقه شکل بگیرد، برای فشار آوردن و کنترل کردن زیاده‌خواهی‌ها و فجایعی که رژیم صهیونیستی در منطقه مرتکب می‌شود.

با توجه به تبعیت و هماهنگی بخش قابل توجهی از کشورهای منطقه با سیاست‌های آمریکا، آیا واقعاً می‌توان احتمال تحقق چنین اتفاقی را جدی دانست؟

در عالم سیاست، هیچ چیزی صفر و صدی نیست. من معتقد نیستم کشورهای عربی تابع ۱۰۰٪ آمریکا هستند. مثال نقضش جلوی چشم ماست: آمریکا می‌آید با ایران توافق برجام را امضا می‌کند، کشورهای عربی مخالف بودند، و نهایتاً بعضی کشورهای عربی به علاوه اسرائیل، خاص خودش را تحمیل می‌کنند به آمریکا. در موارد دیگر هم همین‌طور است. نکته اول: آمریکا بازیگر مؤثر در کشورهای عربی است، اما به معنای ارباب یا رئیس یا آنچه که هر چه بگوید آن‌ها تبعیت می‌کنند، نیست. نکته دوم، کشورهای عربی به دنبال نوعی توازن بین قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی هستند. در این فضا، کشورهای عربی به طور جدی نگرانی نسبت به اقدامات نظامی، امنیتی، حقوق بشری و مسائل مختلف اسرائیل دارند. بنابراین ما دچار اشتراک منافع، نه صرفاً به صورت راهبرد حتی می‌خواهم بگویم به صورت استراتژیک، با کشورهای عربی هستیم. نقدسازی این اشتراک منافع، کار دیپلماسی است؛ که این دیپلماسی می‌تواند لایه‌های آشکار، رسمی، پنهان و امنیتی و لایه‌های عمومی داشته باشد، عقلانیت چنین چیزی را حکم می‌کند.

با توجه به تجربه‌ها و شناختی که از مسئولان وزارت امور خارجه داریم ــ به‌ویژه نقش شهید امیرعبداللهیان در پیگیری توافقی که متأسفانه به نتیجه نرسید ــ به نظر می‌رسد ایشان به‌عنوان وزیر امور خارجه حداقل یک سیاست توازنی را دنبال می‌کردند. در عین حال، برخی دیگر از مسئولان آن دوره، مانند آقایان باقری و لاریجانی، که بعدها نیز مورد استفاده قرار گرفتند، تفاوت‌هایی در دیدگاه و عملکرد نسبت به سایر جریان‌های سیاست خارجی کشور داشتند. از سوی دیگر، درباره سخنان اخیر شما که بازتاب گسترده‌ای داشت، برخی این برداشت را داشتند که شاید شما کلیت ماجرا را مورد اشاره قرار داده‌اید و به نقش افراد یا مشورت‌های آنان کمتر توجه کرده‌اید. در این زمینه توضیح شما چیست؟ آیا نکته‌ای وجود دارد که نشان دهد نقد یا تحلیل شما بیشتر ناظر به کلیت فضای تصمیم‌گیری بوده تا اشخاصی که در این مسیر نقش و مشاوره داشتند؟

شهید امیرعبداللهیان، بحث تعادل یا توازن بین شرق و غرب را مطرح کرد. همان زمان یکی از سایت‌های اصولگرا ایشان را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: «سیاست ما نگاه به شرق است نه توازن بین شرق و غرب». انتقاد ما و نگاه ما نسبت به نگاه‌های غیرواقع‌بینانه‌ای است که از سمت برخی افراد ارائه می‌شود، و این نگاه‌ها، در هر جایی که باشد، به اعتقاد من باید نقد شود چون کشور برای آن‌ها هزینه داده است. و این صرفاً به دلیل این است که نکته‌ای که آن فرد بیان کرده، نکته محرمانه‌ای نبوده و از آن زمان نیز گذشته و نکته‌ای نبوده که سیاست محرمانگی در ارتباط با آن وجود داشته باشد بیان کردیم.صحبت ما سر افراد نیست؛ صحبت ما سر نگاه است. نگاه‌های غیرواقع‌بینانه، یعنی نگاه مبتنی بر حقیقت، نگاه مبتنی بر علم، نه نگاه‌های تخیلی یا تصورات ما که دوست داریم به جامعه، نخبگان یا مسئولین ارائه شود. آرزوهایمان را نباید به عنوان حقایق عرضه کنیم و همچنان هم ما منتقد آن نوع نگاه هستیم، در هر دوره‌ای و در هر دولتی. نگاه ما تجویز نگاه واقع‌بینانه به حاکمیت است.

با توجه به شرایط کنونی، که همچنان سایه آغاز مجدد جنگ وجود دارد و روند مذاکرات نیز در مسیری متفاوت دنبال می‌شود، تجویز و توصیه شما برای مسئولان چیست؟ به‌ویژه در ارتباط با سیاست‌های کلی و نوع نگاه مردم، چه اقداماتی باید صورت گیرد تا در صورت افزایش تنش بتوان مدیریت مناسبی داشت، یا برای خروج از فضای تهدید جنگ مسیری پیش برد که هم روند امور کشور به حرکت بیفتد و هم زندگی مردم به روال عادی بازگردد؟

من یک سه‌گانه رابطه را معتقدم که باید در آن تلاش بیشتری کنیم و اصلاح کنیم.نخست، رابطه حاکمیت با خودش در درون خودش. ما پیام‌هایی که ارسال می‌کنیم به بیرون از کشور، فکر می‌کنیم که مهم نیست، اما مهم است. گاهی وقت‌ها دعواهایی در داخل ایجاد می‌کنیم بین مجلس و وزارت خارجه، به دنبال یک بحث داخلی یا حزبی یا جناحی هستیم و محاسبه نمی‌کنیم که این تبعات بین‌المللی چقدر جدی است و چه پیامی به بیرون می‌دهد و پیام این نیست که ایران یک کشور دموکراتیک است که ابزار ایجاد قدرت برای دولت دارد تا چانه‌زنی کند؛ بلکه پیام این است که این کشور دچار عدم انسجام حاکمیتی است و این عدم انسجام به عنوان مولفه ضعف قدرت تلقی می‌شود. بنابراین باید رابطه حکومت با حکومت را در عرصه‌های مختلف بازنگری و اصلاح کنیم. نکته دوم، رابطه حاکمیت و مردم است. تا وقتی که بازنگری‌هایی در برخی از عرصه‌ها صورت نگیرد، آن عامل قدرتی که در بحث مطرح شد—مولفه هفتم قدرت مورگنت‌ها که افکار عمومی و ملت هستند—را نمی‌توان به خوبی داشت. این مولفه، ارتباط با مردم و ارتباط حاکمیت با مردم است. نیاز به بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای، گفت‌وگوی صریح با مردم مبتنی بر واقعیات، اغراق نکردن‌های بی‌جا، دروغ نگفتن و محترم شمردن مردم دارد. محترم شمردن مردم نه به معنای شعار دادن است، بلکه واقعاً بررسی افکار عمومی و تصمیم‌گیری مبتنی بر آن است. حداقل افکار عمومی مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.همچنین در برخی موارد، باید فساد را کاهش داد، قدم‌های جدی در مبارزه با فسادهای حاکمیتی و فسادهایی که در بخش‌های مختلف نظامی است، برداشت. حداقل افکار عمومی مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.همچنین در برخی موارد، باید فساد را کاهش داد، قدم‌های جدی در مبارزه با فسادهای حاکمیتی و فسادهایی که در بخش‌های مختلف نظامی است، برداشت. سوم، اصلاح رابطه خود با محیط پیرامون و با نظام بین‌الملل است. با محیط پیرامون، الان بهترین زمان است که ایران بتواند با کشورهای همسایه خود، سیاست همسایگی که مد نظرش است را پیش ببرد؛مبتنی بر یک فهم امنیتی مشترک نسبت به منطقه و مبتنی بر ایده مشترک «منطقه قوی، ایران قوی». این نباید فقط یک شعار باشد. شعار داده شده، اما در ۴۷ سال گذشته هیچ نقطه تاریخی به اندازه الان مناسب شکل دادن ایده منطقه‌گرایی و منطقه قوی نبوده است. به دلیل اینکه دشمن مشترک و تهدید مشترک به وجود آمده، و خیلی از زمان‌ها ایران برایش مسئله اقتصادی در اولویت نبوده، چون نفتی وجود داشته با قیمت بالا که راحت هم صادر می‌کرده، و به بحران اقتصادی نخورده است و توسعه اقتصادی، پیشرفت اقتصادی و رفاه در اولویت نبوده ولی الان این اولویت‌ها وجود دارد. کشورهای عربی هم همینطور. کشورهایی که معادله رقابت یا نزاع ژئواکونومیکی داشتند، شما در عربستان نگاه می‌کنید که معادله کاملاً تغییر کرده و به سمت اولویت پیشرفت اقتصادی و رقابت اقتصادی پیشرفته حرکت کرده است. شما اینجا می‌توانید مدل‌هایی از همگرایی را تعریف کنید که لزوماً به معنای برد یکی یا باخت دیگری نباشد؛ مدل‌های به اصطلاح «وین-وین» و «برد-برد» را می‌توان تعریف کرد. با نظام بین‌الملل هم همینطور است. ایران نمی‌خواهد بمب اتم بسازد، اما حالا تصمیم نظام مبتنی بر این است که ۶۰ درصد غنی‌سازی اورانیوم انجام دهد و ساختن ۶۰ درصد اورانیوم غنی‌شده، برای نظام بین‌الملل معنایی جز ساخت بمب اتم ندارد. من یک مطلبی را در سایت شما چاپ کردم به نام «ایران و مسئله بریدان» که در آن توضیح داده شده که در دوگانه‌ها، یا باید تصمیم را به یک سمت راست بگیرید یا به سمت چپ؛ در میانه ایستادن بدترین حالت ممکن است. اگر خودتان را همواره نگه دارید در آستانه هسته‌ای شدن و نظامی شدن و ساختن بمب اتم، ممکن است از مزایای هر دو محروم شوید. شاید الان زمان مناسبی باشد برای اینکه به نظام بین‌الملل اثبات کنید که انتخاب خود را کرده‌اید، با اصلاح این سه گانه مبتنی بر نساختن بمب اتم.

به نظر شما، این موضوع باید با چه زبانی و در چه قالبی بیان شود و با چه ادبیاتی می‌توان آن را اثبات و مستدل کرد؟

راه و سازوکارهایی بحث توافق جامع؛ یکی از مولفه‌های آن می‌تواند همین موضوع باشد که ابزارهایی مانند کنسرسیوم مشترک و ایده‌های مشابه، فقط تا وقتی مفید هستند که مسئله اصلی شما یعنی اثبات نساختن بمب اتم، رعایت شود و راضی به بودن مرزهای کنونی است. یعنی نمی‌خواهید در کشورهای عربی اثبات کنید و تضمین‌های امنیتی بدهید که نه، نمی‌پذیرید که بقیه در حاکمیت شما مداخله کنند و بخواهند مرزهایتان را جابجا کنند، نه؛ شما می‌خواهید مرزهای این کشورهای عربی را جابجا کنید. این نکته مهم است. گاهی وقت‌ها ممکن است در ذهن شما باشد یا روی زبانتان جاری شود، ولی این مورد باور طرف مقابل قرار نگیرد. این یک سازوکار می‌طلبد که تخصص ما در رشته روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای است؛ باید بدانیم گام‌ها چگونه برداشته شود. همچنان معتقدم که زمان برای این اقدامات وجود دارد و معتقدم که جواب می‌دهد.

به نظر شما چه عواملی موجب شد که ناگهان بخشی از این اظهارات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؟ تحلیل جنابعالی از وضعیت رسانه‌ای کشور چیست که سبب می‌شود یک موضوع به‌طور ناگهانی به صورت دوگانه و دوقطبی مطرح شده و سپس به حواشی کشیده شود؟