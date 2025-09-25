En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زنده با دیدار هفته پنجم| پرسپولیس صفر - صفر ملوان؛ موقعیت‌سوزی یک نیمه‌ای شاگردان هاشمیان

دو تیم پرسپولیس و ملوان در چهارچوب دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف هم رفتند.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۴۴
| |
1845 بازدید

زنده با دیدار هفته پنجم| پرسپولیس صفر - صفر ملوان؛ موقعیت‌سوزی یک نیمه‌ای شاگردان هاشمیان

دو تیم پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در دومین دیدار هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف هم رفتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال پرسپولیس در چهارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹ امروز، پنجشنبه سوم مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ملوان رفت.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد خدابنده‌لو، مارکو باکیچ، امید عالیشاه و تیوی بیفوما.

ترکیب ابتدایی ملوان: فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، عیسی آل کثیر.

دقیقه ۴: پرسپولیس در شروع کار، هجومی نشان داد و با پاسکاری روان خیلی سریع هم به دروازه ملوان رسید، اما پاس سروش رفیعی به دهانه دروازه با بی دقتی محمد خدابنده‌لو راهی اوت شد.

دقیقه ۱۲: شاگردان وحید هاشمیان در ادامه با بازپس‌گیری توپ از بازیکنان ملوان، حمله دیگری را تدارک دیدند که ارسال کوتاه امید عالیشاه روی سر علی علیپور، توسط این مهاجم بیرون زده شد.

دقیقه ۲۷: حرکت بیفوما با محوطه جریمه ملوان با دفع توپ ناقص ملوانی‌ها همراه بود تا توپ دوم را پرسپولیسی‌ها برای شوتزنی باکیچ فراهم کنند؛ شوتی که سرکش یه سمت دروازه ملوان شلیک شد اما طیبی‌پور تن به کرنر داد.

دقیقه ۳۸: همکاری عالی بیفوما و علیپور، با پاسکاری پیاپی این دو را به محوطه جریمه ملوان رساند، اما در نهایت مدافع ملوان اجازه ضربه زدن به علیپور را نداد.

این خبر به روز می‌شود...

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس ملوان لیگ برتر وحید هاشمیان
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لشکر غایبان پرسپولیس مقابل ملوان؛ هواداران تعجب نکنند!
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد  (۴۳ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aA0
tabnak.ir/005aA0