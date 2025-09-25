دو تیم پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در دومین دیدار هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم رفتند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال پرسپولیس در چهارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹ امروز، پنجشنبه سوم مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ملوان رفت.
ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلیگنجی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد خدابندهلو، مارکو باکیچ، امید عالیشاه و تیوی بیفوما.
ترکیب ابتدایی ملوان: فرزاد طیبیپور، سعید کریمی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علینژاد، عیسی آل کثیر.
دقیقه ۴: پرسپولیس در شروع کار، هجومی نشان داد و با پاسکاری روان خیلی سریع هم به دروازه ملوان رسید، اما پاس سروش رفیعی به دهانه دروازه با بی دقتی محمد خدابندهلو راهی اوت شد.
دقیقه ۱۲: شاگردان وحید هاشمیان در ادامه با بازپسگیری توپ از بازیکنان ملوان، حمله دیگری را تدارک دیدند که ارسال کوتاه امید عالیشاه روی سر علی علیپور، توسط این مهاجم بیرون زده شد.
دقیقه ۲۷: حرکت بیفوما با محوطه جریمه ملوان با دفع توپ ناقص ملوانیها همراه بود تا توپ دوم را پرسپولیسیها برای شوتزنی باکیچ فراهم کنند؛ شوتی که سرکش یه سمت دروازه ملوان شلیک شد اما طیبیپور تن به کرنر داد.
دقیقه ۳۸: همکاری عالی بیفوما و علیپور، با پاسکاری پیاپی این دو را به محوطه جریمه ملوان رساند، اما در نهایت مدافع ملوان اجازه ضربه زدن به علیپور را نداد.
این خبر به روز میشود...
