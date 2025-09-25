دیدار زلنسکی و جولانی و توافق احیای روابط دیپلماتیک

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که اوکراین و سوریه بیانیهای در مورد احیای روابط دیپلماتیک امضا کردهاند.
زلنسکی در مصاحبهای با روزنامه «اکسپرس» گفت: «اوکراین و سوریه بیانیه مشترکی در مورد احیای روابط دیپلماتیک امضا کردند. ما از این گام مهم استقبال میکنیم و آمادهایم تا از مردم سوریه در مسیر ثبات حمایت کنیم.»
رئیس جمهور اوکراین گفت که در جریان مذاکراتشان با احمد الشرع، رئیس موقت سوریه معروف به ابو محمد الجولانی، همچنین به تفصیل در مورد بخشهای «نویدبخش برای توسعه همکاری، تهدیدات امنیتی پیش روی هر دو کشور و اهمیت مقابله با آنها» بحث کردهاند.
