En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار زلنسکی و جولانی و توافق احیای روابط دیپلماتیک

در پی دیدار زلنسکی و جولانی در نیویورک، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که اوکراین و سوریه بیانیه‌ای در مورد احیای روابط دیپلماتیک امضا کردند.
کد خبر: ۱۳۳۰۵۸۲
| |
301 بازدید
دیدار زلنسکی و جولانی و توافق احیای روابط دیپلماتیک

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که اوکراین و سوریه بیانیه‌ای در مورد احیای روابط دیپلماتیک امضا کرده‌اند.

 زلنسکی در مصاحبه‌ای با روزنامه «اکسپرس» گفت: «اوکراین و سوریه بیانیه مشترکی در مورد احیای روابط دیپلماتیک امضا کردند. ما از این گام مهم استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم تا از مردم سوریه در مسیر ثبات حمایت کنیم.»

رئیس جمهور اوکراین گفت که در جریان مذاکراتشان با احمد الشرع، رئیس موقت سوریه معروف به ابو محمد الجولانی، همچنین به تفصیل در مورد بخش‌های «نویدبخش برای توسعه همکاری، تهدیدات امنیتی پیش روی هر دو کشور و اهمیت مقابله با آنها» بحث کرده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
احمدالشرع اوکراین و سوریه رییس جمهور اوکراین
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۲ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۷ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005a90
tabnak.ir/005a90