به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هنگام سوار شدن او و همسرش بر پلهبرقی منتهی به تالار اصلی سازمان ملل، دستگاه به یکباره متوقف شد و او و همسرش بهخاطر در دست گرفتن نردهها از سقوط بر لبههای فولادی جلوگیری کردند. ترامپ خواستار حفظ تمام تصاویر حفاظتی و ثبت دکمه توقف اضطراری شد و نوشت که سرویس مخفی در جریان قرار دارد.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین گزارش داد در آغاز سخنرانیاش تلهپرامپتر از کار افتاده و او برای حدود ۱۵ دقیقه مجبور به خواندن از روی کاغذ شد تا دستگاه دوباره فعال شود.
طبق پست ترامپ، پس از پایان سخنرانی مشکل صوتی در تالار بهگونهای بود که رهبران حاضر مگر با استفاده از گوشیهای ترجمه قادر به شنیدن مطالب نبودند.
در مقابل، یک مقام سازمان ملل به آسوشیتدپرس اعلام کرد که فردی همراه با هیئت رئیسجمهوری بهطور غیرعمدی اهرم توقف پلهبرقی را فشار داده است. پست ترامپ از سوی حساب رسمی کاخ سفید نیز بازنشر شد و او گفت نسخهای از این یادداشت را برای دبیرکل سازمان ملل ارسال خواهد کرد و خواهان «تحقیقی فوری» است.
