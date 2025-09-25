En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

میانگین سن بازنشستگی در صندوق کشوری؛ ۵۲ سال

بر اساس آخرین گزارشات صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از چالش‌های اصلی صندوق، کاهش پوشش حمایتی است؛ در حالی که براساس تجربیات بین‌المللی، یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است حال آنکه نسبت پشتیبانی این صندوق براساس آمار بهار امسال به ۰.۴۷ رسیده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۵۶۸
| |
374 بازدید

میانگین سن بازنشستگی در صندوق کشوری؛ ۵۲ سال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ براساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق تا پایان خردادماه امسال معادل یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر بوده و این درحالیست که تعداد حقوق‌بگیران صندوق که استان تهران با ۳۳۹ هزار و ۸۶ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۵ هزار و ۵۲۸ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیر را داراست.

از میان این یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر ۸۱ درصد از آنها بازنشسته، ۱۸ درصد متوفی و یک درصد از کارافتاده هستند که ۲ درصد از کارافتادگی‌ها ناشی از کار و ۹۸ درصد آنها غیر از ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلین ناشی از کار و ۹۰ درصد فوت‌ها غیر ناشی از کار بوده است.

بررسی نمودار حقوق‌بگیران به تفکیک جنسیت نیز حاکی از آن است که ۶۵ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۵ درصد زن هستند.

اما بررسی وضعیت آماری صندوق بازنشستگی کشوری تا بهار امسال نشان می‌دهد که تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان بهار امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

از سویی دیگر نیز، در فصل بهار ۴۸۹۵ نفر از حقوق‌بگیران فوت شده‌اند که همه آنها قبل از این فصل بازنشسته شده‌اند.

اما بررسی توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۷۱ حقوق‌بگیر، بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۴.۱۷ درصد جامعه حقوق‌بگیران صندوق را تشکیل می‌دهند.

در این میان، یکی از چالش‌های اصلی صندوق کاهش پوشش حمایتی است، این در حالیست که براساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است. حال آنکه نسبت پشتیبانی این صندوق براساس آمار بهار سال ۱۴۰۴ به ۰.۴۷ رسیده است.

براساس این گزارش، به موجب قانون بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق با احتساب ۳۰ سال سابقه خدمت برابر با ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به ازای سنوات کمتر از ۳۰ سال خدمت برابر با ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.

توزیع حقوق‌بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی تا پایان خردادماه امسال نیز نشان می‌دهد که از میان یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۵۲ نفر، ۲۸ هزار و ۶۲۶ نفر دارای مدرک دکترا، ۱۱۷ هزار و ۶۸۰ نفر دارای فوق لیسانس، ۵۵۲ هزار و ۵۶۲ نفر دارای لیسانس و مابقی دارای مدارک پایین‌تر تحصیلی بوده‌اند.

اطلاعات جامعه حقوق‌بگیران در پایان خردادماه سال جاری نیز نشان می‌دهد که میانگین سن بازنشستگی در این صندوق ۵۲ سال بوده است. میانگین مدت پرداخت حقوق یعنی زمانی که از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی با صندوق به طول می‌انجامد ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت یعنی مدت زمان پرداخت کسور در زمان اشتغال با انواع خدمت، ۲۸ سال بوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بگیران متوفی شاغل متوفی قانون بودجه 1404
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتصابی جدید در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات جدید از وام ۶۰ میلیون تومانی صندوق بازنشستگی/ میزان اقساط و مدت بازپرداخت چقدر است؟
صندوق بازنشستگی: منتظر واریز وام باشید
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۶ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۲ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۶۴ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۷ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a8m
tabnak.ir/005a8m