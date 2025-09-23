عکس: نمایان شدن آثار تاریخی طختاکوپر پس از خشکسالی
با کاهش بیسابقه سطح آب در سد طختاکوپر ترکیه و مرگ گسترده ماهیها، بخشهایی از میراث فرهنگی منطقه دوباره نمایان شدهاند. در کاوشهای فصل اخیر، تیم باستانشناسی تحت هدایت دکتر چیغدم مانر از دانشگاه کوچ، با مجوز وزارت فرهنگ و گردشگری و حضور نماینده موزه Malatya، موفق به کشف ۵۶ تبلت گلی با خط میخی و ۲۲ مهر حکومتی هیتیها شدند. این تبلتها شامل متون فالگیری، بهویژه کوش فال و بررسی شاهزادگان، روحانیون و کارمندان دولتی است. دکتر مانر این یافتهها را بسیار مهم برای درک ساختار حکومتی، سیاست و تاریخ فرهنگی هیتیها دانست و تاکید کرد که این کشفیات، اطلاعات کلیدی برای پژوهشهای آینده درباره تمدن هیتیها ارائه میکند.
